Какой сегодня церковный праздник 22 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 октября 2021 года
Апостола Иакова Алфеева
Преподобных Андроника и жены его Афанасии
Священномученика Константина Сухова, пресвитера
Обретение мощей преподобноисповедника Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита
Народные праздники и приметы
Яков Дровопилец
Этот народный праздник посвящен памяти Иакова Алфеева.
В эту пору мужчины приступают к заготовке дров на зиму.
Хозяйки в этот праздник традиционно готовят различные каши и пекут пироги из нового урожая. На столе также обязательно присутствуют грибы сыроежки. В этот день за ними последний раз ходят в лес.
Если в этот день появились сосульки, то зима будет долгой.
Приметы:
- Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее будет.
- Лисица много лает – к перемене погоды или дождю.
- Крот во время мороза выбрасывает свежую землю потеплеет.
- Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.
- Если снег выпадал на талую землю, то будущий урожай будет плохим.
Источник: my-calend.ru