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Какой сегодня церковный праздник 22 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3210/21/2021
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Хозяйки в этот праздник традиционно готовят различные каши и пекут пироги из нового урожая.

Лисица много лает – к перемене погоды или дождю. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 22 октября 2021 года

Апостола Иакова Алфеева
Преподобных Андроника и жены его Афанасии
Священномученика Константина Сухова, пресвитера
Обретение мощей преподобноисповедника Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита

Народные праздники и приметы

Яков Дровопилец
Этот народный праздник посвящен памяти Иакова Алфеева.

В эту пору мужчины приступают к заготовке дров на зиму.

Хозяйки в этот праздник традиционно готовят различные каши и пекут пироги из нового урожая. На столе также обязательно присутствуют грибы сыроежки. В этот день за ними последний раз ходят в лес.

Если в этот день появились сосульки, то зима будет долгой.

Приметы:

- Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее будет.
- Лисица много лает – к перемене погоды или дождю.
- Крот во время мороза выбрасывает свежую землю потеплеет.
- Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.
- Если снег выпадал на талую землю, то будущий урожай будет плохим.

Источник: my-calend.ru

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