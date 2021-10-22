Солить капусту в октябре 2021: ближайшие даты 22, 28, 29 и 31 октября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю

Лунный календарь является универсальным помощником в жизни многих жителей Земли. С помощью него можно упростить себе жизнь, выбрать лучшую дату для любого дела и удивляться результатам. Приготовление квашеной капусты не становится исключением. Каждый желающий может определить благоприятный день для приготовления народной закуски на суровую зиму.
Благоприятные и неудачные дни для приготовления капусты на зиму.
Наиболее удачными датами для приготовления квашеной капусты считаются 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 31 октября. Если заняться готовкой в эти дни, результат вас точно удивит: закуска получится сочной, хрустящей и очень вкусной.
Однако если заняться приготовлением квашеной капусты в неудачные дни, результат может сильно расстроить. К худшим датам октября относятся 26, 27 и 30 числа. В эти дни лучше отказаться от готовки, так как ничего хорошего не получится.
Также при приготовлении капусты стоит учитывать не только лунный календарь, но и используемые ингредиенты. Например, важно подобрать верный сорт капусты. Лучше всего в этом деле подходит Слава, Белорусская и Амагер 611.
Отметим, что лунный календарь способен помочь не только в вопросах быта, но и в проведении мистических обрядов. Например, на привлечение благополучия, денег или любви.
А в нашем материале вы сможете узнать в какие дни лунного календаря лучше всего заниматься финансовыми вопросами: совершать сделки, давать в долг и планировать расходы.