Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Солить капусту в октябре 2021: ближайшие даты 22, 28, 29 и 31 октября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю

9:00:3210/22/2021
0

Квашеная капуста — народная закуска на все времена. Чтобы приготовить самую лучшую капусту, необходимо воспользоваться помощью лунного календаря.

Заниматься приготовлением квашеной капусты лучше всего в благоприятные дни лунного календаря. Фото: Pxfuel.com
Заниматься приготовлением квашеной капусты лучше всего в благоприятные дни лунного календаря. Фото: Pxfuel.com

Лунный календарь является универсальным помощником в жизни многих жителей Земли. С помощью него можно упростить себе жизнь, выбрать лучшую дату для любого дела и удивляться результатам. Приготовление квашеной капусты не становится исключением. Каждый желающий может определить благоприятный день для приготовления народной закуски на суровую зиму.

Благоприятные и неудачные дни для приготовления капусты на зиму.

Наиболее удачными датами для приготовления квашеной капусты считаются 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 31 октября. Если заняться готовкой в эти дни, результат вас точно удивит: закуска получится сочной, хрустящей и очень вкусной.

Однако если заняться приготовлением квашеной капусты в неудачные дни, результат может сильно расстроить. К худшим датам октября относятся 26, 27 и 30 числа. В эти дни лучше отказаться от готовки, так как ничего хорошего не получится.

Также при приготовлении капусты стоит учитывать не только лунный календарь, но и используемые ингредиенты. Например, важно подобрать верный сорт капусты. Лучше всего в этом деле подходит Слава, Белорусская и Амагер 611.

Отметим, что лунный календарь способен помочь не только в вопросах быта, но и в проведении мистических обрядов. Например, на привлечение благополучия, денег или любви.

А в нашем материале вы сможете узнать в какие дни лунного календаря лучше всего заниматься финансовыми вопросами: совершать сделки, давать в долг и планировать расходы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
октябрьлунный календарьквашеная капуста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А когда вы занимаетесь заготовками на зиму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опубликован полный список погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
8:58:58 10/22/2021
Опубликован полный список погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
В Москве в многоэтажном доме лифт с десятью людьми сорвался с 5 этажа
8:47:25 10/22/2021
В Москве в многоэтажном доме лифт с десятью людьми сорвался с 5 этажа
БердскВ Бердске магазин интимных товаров «Магия любви» анонимно и бесплатно привезет любой заказ до двери
8:40:58 10/22/2021
В Бердске магазин интимных товаров «Магия любви» анонимно и бесплатно привезет любой заказ до двери
БердскВ Бердске Дом ресторан «Времена года» начал принимать бронирование столов на корпоративы Нового года-2022
8:28:31 10/22/2021
В Бердске Дом ресторан «Времена года» начал принимать бронирование столов на корпоративы Нового года-2022
В Новосибирске полиция ищет убийцу 24-летней девушки. Фото предполагаемого преступника
8:28:08 10/22/2021
В Новосибирске полиция ищет убийцу 24-летней девушки. Фото предполагаемого преступника
Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью выросло до 16 человек
8:10:39 10/22/2021
Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью выросло до 16 человек
В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом
8:01:52 10/22/2021
В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом
Каким будет 2022 года по прогнозам современных пророков и предсказателей: что ждет Россию и мир в новом году
8:00:43 10/22/2021
Каким будет 2022 года по прогнозам современных пророков и предсказателей: что ждет Россию и мир в новом году
При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли девять человек
7:55:09 10/22/2021
При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли девять человек
Эпидемиолог рассказал о точных сроках ревакцинации против коронавируса
7:44:11 10/22/2021
Эпидемиолог рассказал о точных сроках ревакцинации против коронавируса