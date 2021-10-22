Что можно делать между Новолунием и Полнолунием? Какие даты между 20 октября и 5 ноября 2021 года самые мощные по силе

Полнолуние и новолуние являются необычными астрологическими явлениями, в которые лунная энергетика становится особенно сильна. Это заметно во влиянии Луны на человеческую жизнь. Многие знают, что именно эти периоды становятся лучшими для проведения всевозможных мистических обрядов на привлечение денег, счастья, любви и безопасности в свой дом. Если полнолуние прошло совсем недавно, 20 октября, то ждать следующего новолуния придется еще некоторое время — до 5 ноября. Что делать сейчас, если провести ритуал хочется, но подходящая дата далеко? На этот вопрос способен ответить лунный календарь.
Согласно лунному календарю, благоприятные даты для проведения ритуалов можно найти и в обычные дни. В октябре такими периодами станут: 21, 23, 24, 25, 26, полночь с 27 на 28, 29, 30 и 31 числа. Во все перечисленные дни можно провести несложные обряды. Не каждый принесет точный результат, но ничего плохого точно не произойдет.
Что касается ноября? До новолуния целых четыре дня. Из них для мистики подходят 1 и 4 числа.
Отметим, что лунный календарь не ограничивается помощью в выборе благоприятных дат для проведения ритуалов. С помощью него можно найти лучший день для уборки, приготовления заготовок на зиму, маникюра, покраски волос, работы на огороде и много другого. Это универсальный помощник во всех делах.
Напомним, что 4 ноября состоится Праздник Казанской иконы Пресвятой Божией Матери. Подробности об этой церковной дате вы сможете узнать в нашем материале.