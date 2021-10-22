Экс-губернатор Хабаровского края Фургал стал фигурантом еще двух уголовных дел

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, следователи возбудили еще два уголовных дела. Об этом «Известиям» рассказала адвокат Фургала Михаил Карапетян.
В июле 2020 года губернатор Хабаровского края был задержан и этапирован в Москву. В Басманном суде приняли решение отправить Сергея Фургала под арест на основании подозрений следователей в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийстве еще двух бизнесменов – Евгения Зори и Олега Булатова в 2000-х годах. Виновным он себя не признает.
Недавно в суде продлили задержание подозреваемого до 7 декабря. Сергей Фургал попросил рассматривать свое дело судом присяжных. В течение нескольких месяцев после ареста губернатора в Хабаровске люди выходили на акции с требованием освободить Фургала.