Календарь стрижки волос, депиляции, маникюра и педикюра на ноябрь 2021 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Любая женщина хочет показать себя во всей красе. Для этого дамам приходится тратить много времени на уход за собой. Но не каждая процедура приносит долгожданный результат. Весь секрет в лунном календаре, который имеет как благоприятные, так и неудачные дни.
Как даты ноября лучше всего подходят для процедур красоты?
Самыми подходящими днями для депиляции, подстрижки, покраски, похода к косметологу, маникюра и педикюра являются следующие:
· 2 ноября.
· 7 ноября.
· 9 ноября.
· 10 ноября.
· 21 ноября.
· 26 ноября.
· 28 ноября.
При этом два дня за следующий месяц считаются крайне неудачными для всех видов процедур. Это 13 и 15 числа. В эти даты необходимо поберечь свои здоровье и деньги от плохого результата.
Если сделать все правильно и прислушаться советов лунного календаря, результат вас удивит. Также важно понимать, что с помощью лунного календаря можно подобрать идеальный период и для других бытовых дел: уборки, готовки, работы в огороде и так далее.
Отметим, что лунный календарь может помочь во многих вопросах, включая проведение мистических обрядов. Особенно сильные обряды совершаются в новолуние и полнолуние. Ближайший такой период пройдет 5 ноября.
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