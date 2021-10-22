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Календарь стрижки волос, депиляции, маникюра и педикюра на ноябрь 2021 года: благоприятные и неблагоприятные дни

12:00:5310/22/2021
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Каждая женщина хочет быть самой красивой. В этом прекрасному полу может помочь универсальный помощник — лунный календарь.

Лунный календарь может помочь добиться лучших результатов в сфере красоты. Фото: Pxfuel.com
Лунный календарь может помочь добиться лучших результатов в сфере красоты. Фото: Pxfuel.com

Любая женщина хочет показать себя во всей красе. Для этого дамам приходится тратить много времени на уход за собой. Но не каждая процедура приносит долгожданный результат. Весь секрет в лунном календаре, который имеет как благоприятные, так и неудачные дни.

Как даты ноября лучше всего подходят для процедур красоты?

Самыми подходящими днями для депиляции, подстрижки, покраски, похода к косметологу, маникюра и педикюра являются следующие:

· 2 ноября.

· 7 ноября.

· 9 ноября.

· 10 ноября.

· 21 ноября.

· 26 ноября.

· 28 ноября.

При этом два дня за следующий месяц считаются крайне неудачными для всех видов процедур. Это 13 и 15 числа. В эти даты необходимо поберечь свои здоровье и деньги от плохого результата.

Если сделать все правильно и прислушаться советов лунного календаря, результат вас удивит. Также важно понимать, что с помощью лунного календаря можно подобрать идеальный период и для других бытовых дел: уборки, готовки, работы в огороде и так далее.

Отметим, что лунный календарь может помочь во многих вопросах, включая проведение мистических обрядов. Особенно сильные обряды совершаются в новолуние и полнолуние. Ближайший такой период пройдет 5 ноября.

Напомним, что в нашем материале вы сможете прочитать о славянском гороскопе на 2022 год.

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красоталунный календарьноябрь 2021
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