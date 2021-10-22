Осенние каникулы-2022: какие изменения произойдут в расписании каникул из-за непрерывных рабочих дней в России

Приближается ноябрь, а вместе с ним — длинные выходные в школах, которые так долго ждали ребята.
При установлении каникул, учитывается система обучения. Одни школы учатся по четвертной системе, другие – по модульной. Различия в их обучении небольшие, а вот каникулы приходятся на разное время.
Стоит отметить, что совсем недавно вышел новый указ президента России Путина, который объявил дополнительные выходные в связи с праздником 4 ноября - Днем народного единства. Это решение повлияло на каникулы у школьников, обучающихся по четвертной системе, поскольку у них отдых всегда выпадает в начале ноября.
Таким образом, дети, которые учатся по четвертям, пойдут на каникулы в нерабочие дни вместе со своими родителями, трудящимися на предприятиях. Во всех школах страны с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы.
При этом не забудем добавить про школы с модульной системой. Согласно которой ученики учатся пять недель, а после — неделю отдыхают. В таких образовательных организациях каникулы начинаются 15 ноября. Это будет вторая четверть, которая станет немного короче из-за Дня народного единства. Ученики будут отдыхать дополнительно неделю, потому что нерабочая неделя прибавится к имеющимся у школьников каникулам.
Следует отметить, что еще неделя до осенних каникул, а это значит, что учебные заведения будут рассматривать вероятность изменения даты начала отдыха.