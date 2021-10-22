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В Бердске нашли перевернутый ВАЗ-2106 в микрорайоне Южном

1:59:1710/22/2021,Алина Бурова
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Бердские водители засняли машину на камеру. Людей и пассажиров на месте происшествия не находилось.

Бердчане засняли перевернувшийся автомобиль в микрорайоне Южном. Фото: Читателей «Курьер.Среда»

Бердские водители засняли перевернувшийся ВАЗ-2106 в микрорайоне Южном.

Как заявили горожане, людей на месте ЧП не находилось.

Отметим, что стекла у машины выбиты. На колесах автомобиля грязь.

Пока с Госавтоинспекцией Новосибирской области «Курьер.Среда» связаться не удалось. Комментарий о случившемся будет сообщен дополнительно.

Напомним, что 21 октября произошло ДТП на ул. Морской у городского пляжа «Дюны» Бердска. Столкнулись «Мерседес» и микроавтобус «Хонда Степвагон». На месте происшествия работали скорая помощь, пожарные и сотрудники бердского поисково-спасательного отряда.

Как заявлял водитель внедорожника, он вез своего хозяина в направлении «Изумрудного». Стало известно, что именно он выехал на встречную полосу при обгоне, но водитель заявил, что успел перестроиться, а автомобиль из-за резкого торможения понесло на «Мерседес».

Как сообщал Свидетель, сидевшие в «Мерседесе» не пострадали, однако водителя «Хонды» в тяжелом состоянии увезли в Бердскую ЦГБ. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Водителя внедорожника предстоит проверить на трезвость.

Рядом с машиной никого не было. Фото: Читателей «Курьер.Среда»

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