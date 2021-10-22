Мипросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы на неделю

В четверг, 21 октября, стало известно, что во время нерабочей недели в начальных классах и детсадах будут организованы дежурные группы. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что среди зараженных коронавирусом доля детей — около 10%.
Также отметим, что министерство просвещения дало рекомендации всем областям перевести школьников на внеплановые каникулы во время нерабочих дней, об этом писали в пресс-службе министерства.
В сообщении заявлено, что министерство предлагает всем региональным властям организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября.
Но в крайних случаях в учебных заведениях можно организовать дежурные группы для начальных классов. Для этого имеется обязательное условие - соблюдение антикоронавирусных меры Дежурные группы на время нерабочих дней также появятся в детских садах и яслях.
Добавим, замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил «РИА Новости», что среди зараженных коронавирусом доля детей составляет примерно 10–11%. Он пояснил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается.