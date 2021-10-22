Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мипросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы на неделю

1:54:3710/22/2021
0

Это распространится на период нерабочих дней.

Министерство просвещения дало рекомендации всем областям перевести школьников на внеплановые каникулы. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Можно ли делать ревакцинацию от коронавируса, если вы простыли?

Можно ли делать ревакцинацию от коронавируса, если вы простыли?Как протекает коронавирус у женщин, беременных мальчиком или девочкой? Врачи назвали большую разницуЕщё 108 новости

В четверг, 21 октября, стало известно, что во время нерабочей недели в начальных классах и детсадах будут организованы дежурные группы. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что среди зараженных коронавирусом доля детей — около 10%.

Также отметим, что министерство просвещения дало рекомендации всем областям перевести школьников на внеплановые каникулы во время нерабочих дней, об этом писали в пресс-службе министерства.

В сообщении заявлено, что министерство предлагает всем региональным властям организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября.

Но в крайних случаях в учебных заведениях можно организовать дежурные группы для начальных классов. Для этого имеется обязательное условие - соблюдение антикоронавирусных меры Дежурные группы на время нерабочих дней также появятся в детских садах и яслях.

Добавим, замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил «РИА Новости», что среди зараженных коронавирусом доля детей составляет примерно 10–11%. Он пояснил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
каникулышколыограничениякоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваши дети рады таким каникулам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Грешно ли работать 22 октября в праздник Корсунской иконы Божией Матери?
1:30:35 10/22/2021
Грешно ли работать 22 октября в праздник Корсунской иконы Божией Матери?
Сохраним нервы мужчин! ! Поздравления 22 октября в Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины
1:15:18 10/22/2021
Сохраним нервы мужчин! ! Поздравления 22 октября в Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины
Яков Дровопилец: почему по приметам на народный праздник именно 22 октября хозяйки пекут пироги, а на стол ставят сыроежки
1:00:22 10/22/2021
Яков Дровопилец: почему по приметам на народный праздник именно 22 октября хозяйки пекут пироги, а на стол ставят сыроежки
Светлые открытки памяти и скорби в праздник Белых Журавлей 22 октября
12:45:36 10/22/2021
Светлые открытки памяти и скорби в праздник Белых Журавлей 22 октября
Милые открытки и добрые слова в Международный день заикающихся людей 22 октября
12:15:53 10/22/2021
Милые открытки и добрые слова в Международный день заикающихся людей 22 октября
Погода в Бердске 22 октября 2021: снижение температуры и облачность ожидаются в этот день
11:30:38 10/21/2021
Погода в Бердске 22 октября 2021: снижение температуры и облачность ожидаются в этот день
Трансплантация органов от свиньи человеку стала еще ближе. Донорство станет доступнее?
10:30:27 10/21/2021
Трансплантация органов от свиньи человеку стала еще ближе. Донорство станет доступнее?
Почему дёргается глаз? 5 причин такого состояния и когда нужно срочно к врачу
9:30:48 10/21/2021
Почему дёргается глаз? 5 причин такого состояния и когда нужно срочно к врачу
Магический звездопад «Ориониды» можно увидеть перед рассветом 21 октября 2021 года
9:15:54 10/21/2021
Магический звездопад «Ориониды» можно увидеть перед рассветом 21 октября 2021 года
7 мужских поступков, говорящих о том, что у вас токсичные отношения
8:30:42 10/21/2021
7 мужских поступков, говорящих о том, что у вас токсичные отношения