В России зафиксировали первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

21 октября, в России нашли несколько случаев новой разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Эксперт добавил, что AY.4.2 — маленькая часть всего спектра вида дельта, которое, имеет преимущества перед исходной составляющей коронавируса. Степень заразности ученые еще выясняют.
Хафизов рассказал, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. Он также обратил внимание на то, что эта новая мутация дельты может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости.
Побороть AY.4.2 может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19. При этом эксперты уверяют, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против новой разновидности дельты.