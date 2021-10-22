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Каким будет 2022 года по прогнозам современных пророков и предсказателей: что ждет Россию и мир в новом году

8:00:4310/22/2021,София Мальцева
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Россию пророк называет сильной и непредсказуемой страной.

Современные провидцы видят 2022 год как время великого пробуждения. Фото: Pixabay.com

Всего два месяца нам осталось жить в 2021 году. Это период, когда люди начинают готовиться к чему-то новому. Завершая постепенно свои дела, цели, которые были поставлены в начале года. Многие начинают планировать новые цели, для которых иногда требуется немного узнать о будущем. Мы привыкли к предсказаниям на будущий год от известных всем пророков, таких как Мессинг, Ванга или Нострадамус. Но, что говорят современные предсказатели?

Современные провидцы видят 2022 год как время великого пробуждения. Они считают, что коронавирус, который настиг нас внезапно — беззвучный рассвет нового начала. В предстоящие десять лет произойдет много событий, которые укоренятся. Это время, которое заставит нас задуматься о наших ценностях, о нашем жизненном выборе и определить, кто мы такие.

20 лет назад интернет был еще новинкой, а мобильные телефоны набирали популярность. С тех пор многое изменилось в технологиях. Что касается социальных изменений, вероятно, в ближайшие 15 лет изменится больше, чем за последние 60 лет.

Современный турецкий астролог Мурат Койун назвал 2022 год - годом сильных испытаний, которые настигнут весь мир. Еще один пророк из Ирана старец Салман Салехигударза предупреждает всех об опасностях, которые могут настигнуть каждого. Это может случиться из-за того, что Земля начнет отвечать за поступки людей. Старец указывал на вулканы, которые вот-вот пробудятся на Востоке.

Россию пророк называет сильной и непредсказуемой страной. Он добавил, что ее ждут серьезные изменения, возможен рост духовности, а это только положительно повлияет на жизнь в стране.

Абигья Ананд – мальчик из Индии, предсказавший коронавирус за год до появления болезни, предсказывает, что 2021 год не будет завершающим этапом пандемии, поскольку весна 2022 года принесет новые вирусы, против которых бесполезными окажутся произведённые во всём мире вакцины против коронавируса.

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