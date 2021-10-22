Российские колледжи смогут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября

Министерство просвещения дало разрешение колледжам уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
Введение каникул в колледжах возможно исключительно при условии, что в дальнейшем учебный план будет скорректирован.
Напомним, ранее Минпросвещения рекомендовало регионам организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября. А в крайнем случае, в учебных заведениях для начальной школы создать дежурные классы.
Также, в среду, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.