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Российские колледжи смогут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября

2:24:0510/22/2021
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Рекомендация распространяется на нерабочую неделю, введенную Путиным.

Министерство просвещения дало разрешение колледжам уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября. Фото: Pixabay.com

Министерство просвещения дало разрешение колледжам уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Введение каникул в колледжах возможно исключительно при условии, что в дальнейшем учебный план будет скорректирован.

Напомним, ранее Минпросвещения рекомендовало регионам организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября. А в крайнем случае, в учебных заведениях для начальной школы создать дежурные классы.

Также, в среду, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.

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