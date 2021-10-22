В Новосибирске тела влюбленной пары нашли под окнами дома

20 октября, в Новосибирске, на площади Лунинцев, пара молодых людей покончили жизнь самоубийством.
Местные жители заметили тела погибших под окнами многоэтажного дома Челюскинцев 48/1, около магазина «Логос». Стало известно, что тела молодого парня и девушки находились прямо под окнами дома. Предположительно, оба выпали из окна. Ни скорой, ни полиции на месте ещё не было.
Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 22 октября в районе 8.41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты. На месте работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются.