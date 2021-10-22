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Эпидемиолог рассказал о точных сроках ревакцинации против коронавируса

7:44:1110/22/2021
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Не стоит откладывать вторичную вакцинацию на срок более 8 месяцев.

Ревакцинацию стоит проводить не ранее, чем через 6 месяцев. Фото: Pixabay.com

Эпидемиолог рассказал о важных критериях, которые стоит соблюсти при ревакцинации. По словам эксперта, одним из ключевых пунктов является соблюдение временных рамок: 6-8 месяцев после последней прививки или взаимодействия с вирусом.

Также специалист рассказал в интервью радио Sputnik о том, что в каждой стране установлены свои сроки ревакцинации, например, где-то повторная прививка ставится через 6 месяцев, а где проходит 8.

–Не стоит откладывать вторичную вакцинацию на срок более 8 месяцев, но и раньше полугода ставить препарат не нужно,– заявил Николай Крючков.

Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» сообщало, что в России объявлена нерабочая неделя из-за условий пандемии Коронавируса. Она продлится с 30 октября до 7 ноября.

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эпидемиявакцинациякоронавирусCOVID-19
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