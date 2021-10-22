Подробный гороскоп на ноябрь 2021 года для каждого знака зодиака: что будет с нами в двухлетнюю годовщину коронавируса

Гороскоп вашего знака зодиака на ноябрь 2021 года здесь с астрологическим предсказанием. Вот что приготовили для вас звезды.
Слава ноябрю, единственному месяцу, в котором есть буква V, и мне лично нравится думать о V как о символе Победы - для всех нас.
Мы дожили до ноября 2021 года, и это уже само по себе крупный переворот. Это были тяжелые пару лет, и вот мы здесь, все еще держимся, все еще сражаемся, пишет Your Tango.
Это будет хороший месяц для зарабатывания и экономии денег, и если мы уже разбираемся во всех финансовых вопросах, мы должны увидеть процветание и рост.
Это также месяц, когда мы связываемся с благодарностью , так как у нас День благодарения в четвертый четверг. Это благоприятное время, поскольку мы видим, что и Скорпион, и Стрелец правят сезоном. Эти солнечные знаки будут оказывать на нас главное влияние.
Для знаков Водной стихии вы должны видеть возможности и успехи в работе. Похоже, что элемент Воздуха будет сильно затронут с точки зрения семьи и детей.
Знаки Земли готовы рискнуть любовью и романтикой, а Знаки Огня пойдут на золото, когда дело доходит до творческих работ и зарабатывания денег.
У нас много любви, много споров и много эмоций, поставленных на карту в ноябре этого года, но, похоже, у всех нас есть одна общая черта - мы будем наполнены позитивной энергией и стремлением улучшить нашу жизнь.
Что мы приготовили для каждого отдельного знака на ноябрь 2021 года?
Гороскоп на ноябрь 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Вам в значительной степени повезло в течение ноября, так как любовь легко доступна, а семейная жизнь будет идти гладко.
Вы потратили год, пытаясь сохранить хорошее здоровье, и пока - все хорошо - это будет продолжаться, и вы можете похлопать себя по спине за такое усердие.
Вы показали Вселенной, что вы не один из тех, кто ненавидит себя, и в течение этого месяца ваше чувство собственного достоинства не только заставит вас чувствовать себя хорошо, но и поможет вам принимать еще более правильные решения.
Финансы выглядят хорошо, и это действительно хорошее улучшение, и ваша карьерная жизнь также может улучшаться.
Если вы ждете перспективного предложения о работе, ожидайте получить известие от него примерно в середине месяца. Этот год многому вас научил, и вы усвоили каждый урок - умно!
Телец (20 апреля - 20 мая)То, что кажется вам самым ярким в этом месяце, Телец, - это ваша карьера или работа. Это может быть очень хорошее время для вас, чтобы расширить свое обучение - дальнейшее образование повысит вашу способность работать в выбранной вами области и придаст вам уверенности в себе.
У вас также все хорошо в отношениях, а это означает, что теперь вы можете немного расслабиться во время ссоры; вы не воспринимаете все это так серьезно, потому что вы знаете, что ваш человек никуда не денется. Любовь, которую вы разделяете с кем-то особенным, очень сильна, и вам нравится это чувство.
Раньше вы не были уверены, что можете быть только с одним человеком, но теперь вы переживаете роман, который действительно работает. Это вдохновляет и многообещающе. Благодарность правит безраздельно.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Если вы можете справиться с какими-либо старыми проблемами со здоровьем, все будет в порядке - но это предупреждение, Близнецы; ноябрь может быть тяжелым для вас, и это может усугубить ваш стресс, заставляя вас проявлять плохое здоровье иными способами. Заботиться о себе.
Может быть, это конец года, но из-за этого вам не нужно тусоваться, как рок-звезда. В этом месяце вы увидите бывшего, и он может соблазнить вас, если у вас уже есть отношения.
Держите голову прямо и избегайте причинения вреда людям, так как это вернется к вам.
В этом месяце вам понадобится как можно больше терпения, особенно на рабочем месте. Если вы ждете денег, они придут, но не в ноябре.
В этом месяце, Близнецы, у вас действительно получится творческий процесс. Окунитесь в любовь к искусству или музыке - любимые гаджеты и игрушки ждут ваших ловких пальцев.
Рак (21 июня - 22 июля)Это месяц, когда вы работаете над своими отношениями, и вы также можете знать, что ваши усилия окупятся. Пора начать высказывать свое мнение и говорить правду.
Вы что-то скрывали - и ваш партнер тоже. Если вы одиноки, вы можете ожидать такой же «потребности в правде» - это не месяц для хитрости.
Ваша семейная жизнь прекрасно выглядит, и это ваше здоровье. Что может немного нервировать вас, так это идея потратить деньги, которые вы будете делать во второй половине месяца.
Это хорошее время для вас и ваших близких, чтобы спланировать переезд, так как вам повезет с недвижимостью и путешествиями. Продолжайте делать то, что делали, с точки зрения духовного здоровья - вы на правильном пути.
И снова правда освобождает вас, так что ожидайте большой свободы. Живите своей правдой, и вы обретете покой и счастье.
Лев (23 июля - 22 августа)В этом месяце может быть все, что вы хотите, но единственное, о чем вам придется позаботиться, - это ваши семейные дела. Никто не хочет «ладить», и снова на ваши плечи ляжет быть «большим», который всех успокаивает.
Такая вражда предназначена не только для Дня Благодарения, Лев, так что приготовься к семейному стрессу . Обратная сторона медали сулит личный карьерный рост и ощущение того, что вы становитесь еще ближе к партнеру.
У вас может возникнуть соблазн утопить свои семейные печали в избытке - питье, еде, тратах, но было бы разумно воздержаться от всего этого.
Обратитесь к партнеру за поддержкой - он будет более чем счастлив помочь вам. Если чувствуете, что нуждаетесь в помощи - спрашивайте. Не будь слишком гордым. В этом месяце многое ждет тебя, Лео, и тебе понадобится дружелюбный помощник, который поможет тебе пережить более суровые времена.
Дева (23 августа - 22 сентября)Вы пытаетесь вовлечь своего партнера в то, что вам нравится, и, в свою очередь, становитесь ближе.
Их интересы теперь являются тем, в чем вы тоже хотите участвовать, что делает все партнерство гибким и равноправным.
Вы долго этого ждали, на самом деле, вы видели дни, когда вы думали, что все закончилось. Ноябрь действует как целебный бальзам для вашей романтической жизни.
С другой стороны, работа в этом месяце может выглядеть не так многообещающе, и хотя она еще не «закончилась», вы можете почувствовать, что хотите, чтобы это было так.
В этом месяце вы научитесь откладывать работу, потому что вы можете поставить под угрозу свое положение, если продолжите бросать вызов властям.
С другой стороны, это был бы не ты, Дева, если бы ты не выпалил, что у тебя на уме. Попытайтесь найти здесь баланс; говорите, что думаете, но не старайтесь раскачивать карьерную лодку.
Весы (23 сентября - 22 октября)Ноябрь оживит ваш харизматический образ жизни, и это, несомненно, приведет к тому, что вы будете выглядеть очень привлекательно. Что приятно знать, так это то, что ваш привлекательный внешний вид является свидетельством вашего здорового образа жизни.
Это месяц, когда вы идете в спортзал - вы заботитесь о себе и уделяете время тому, чтобы сделать себя настолько счастливым, насколько это возможно. Ваш партнер будет очень внимателен к вам в этом месяце, и, если вы одиноки, ожидайте привлечь к вам много заинтересованных лиц.
Бизнес не в лучшей форме, но это должно измениться к концу месяца. Лучше всего в ноябре максимально использовать свой здоровый духовный разум и проявить доброту, которую вы так привыкли раздавать в больших количествах. Вежливость имеет значение, и в ноябре вы - лидер на этом фронте.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Вам понравится энергетическое путешествие, которое предоставлено вам нашим собственным знаком, поскольку он освещен Солнцем, и вы возьмете эту энергию и извлечете из нее максимум пользы.
В вашем случае лучший способ соблазнять по желанию и доминировать, когда это необходимо. Как и многие другие в этом месяце, вы тоже столкнетесь с некоторыми семейными проблемами.
Кажется, никто больше не хочет ладить, и они даже не хотят пытаться. Это может заставить вас бежать в горы, так сказать, поскольку вы действительно не хотите иметь ничего общего с людьми (даже членами семьи), которые не хотят беспокоиться о попытках исцелить свою жизнь.
Вы, с другой стороны, полностью заинтересованы в исцелении собственной жизни. Ваше позитивное отношение может не принести денег, но обязательно принесет любовь и сексуальное внимание. В этом месяце тебе лучше в спальне, чем в офисе.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Наступил ноябрь, а это значит, что ближе к концу месяца у вас будет день рождения. Такое ожидание может заставить человека чрезмерно баловаться. У вас есть чувство «Эй, конец года, я собираюсь съесть свой путь в Китай».
Хотя это может показаться забавным, вам лучше поддерживать высокий уровень здоровья, который вы поддерживали в порядке до этого месяца.
Что еще хуже, у вас есть партнер, который действует как помощник, и если вы оба не будете осторожны, к середине месяца у вас будет боль и опухоль. Любовь сильна в ноябре, хотя семейные проблемы все те же: ужасные.
Оставайтесь с друзьями в лучшие времена и посвятите себя творчеству, когда вы один. Бизнес находится на короткой стороне «мэх», хотя вы можете рассчитывать на улучшение работы, когда закончится месяц.
Козерог (22 декабря - 19 января)Первые три недели ноября могут доставить вам больше стресса в отношениях, чем вы готовы сносить, но вам стоит разобраться с этим сейчас, чтобы последняя неделя могла быть счастливой.
Главная проблема дома заключается в том, что на вас обоих влияют внешние источники, и конфликт, вызванный этим, может показаться непреодолимым.
Не волнуйтесь - вы с умным человеком, который вкладывается в отношения, и независимо от того, находятся ли они под влиянием кого-то, кто вам не нравится, они не собираются ничего портить с вами.
Вы тоже должны взвесить варианты; готовы ли вы «сражаться насмерть» из-за чужого мнения о том, что происходит в ваших отношениях?
Ни за что. Ноябрь принесет вам осознание того, что ваши отношения прекрасны и в них не должны вмешиваться посторонние стороны.
Водолей (20 января - 18 февраля)Не удивляйтесь, если в этом месяце вас укусит проблема путешествий, Водолей.
Вы давно желали (нет, нуждались ...) в приключении, и вы полностью готовы сделать это в одиночку, если потребуется.
Вы хотите уехать далеко; тебе надоело это место - по крайней мере, на время.
Финансы хороши для такого рода вещей, и вы, вероятно, сможете найти пару хороших сделок.
Ноябрьская астрология подталкивает вас к открытию нового, и, похоже, путешествие - ваш лучший выбор здесь.
Вы также можете обнаружить, что путешествуете по работе, что вас очень обрадует.
Здоровье в хорошем состоянии, и, как и многие другие здесь, ноябрь не приносит хороших новостей для семейной жизни.
Аргументы выйдут из-под контроля, и те, кто высказывается, ударят ниже пояса - как это делают семьи.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Это месяц, когда ваши случайные, но любящие отношения становятся более серьезными. Что-то «щелкнуло» в вас двоих, и теперь вы оба чувствуете себя в достаточной безопасности друг с другом, чтобы перейти к следующему шагу.
Дикая и свирепая энергия Скорпиона управляет вашей чувственностью до 23 октября, и к тому времени, когда Стрелец подберет конец (месяца !!), вы будете думать о себе как о преданной паре.
Проведите время вместе с пользой, ведь медовый месяц длится недолго. Это хорошее время для путешествий, а также для переезда - если вы уже живете вместе, вы можете подумать о переезде, а если еще нет, вы можете подумать о совместном переезде.
Жизнь для того, чтобы жить, и в ноябре у тебя все будет хорошо. Также: у инвестиций есть большой потенциал для вас, Рыбы. Сделайте свою финансовую работу, иди и убей.