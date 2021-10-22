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Новое исследование предоставляет убедительные доказательства того, что коронавирус является сезонной инфекцией

5:29:2610/22/2021,по Барселоне Института глобального здравоохранения
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Первые волны эпидемии ослабевали по мере повышения температуры и влажности, а вторая волна усиливалась по мере снижения температуры и влажности. Однако в летнее время эта закономерность нарушилась на всех континентах.

Первые волны эпидемии ослабевали по мере повышения температуры и влажности, а вторая волна усиливалась по мере снижения температуры и влажности. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новое исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), предоставляет убедительные доказательства того, что COVID-19 - это сезонная инфекция, связанная с низкими температурами и влажностью, во многом похожая на сезонный грипп. Результаты, опубликованные в журнале Nature Computational Science, также подтверждают значительный вклад воздушной передачи SARS-CoV-2 и необходимость перехода к мерам, способствующим «гигиене воздуха», пишет Medical Xpress.

Ключевой вопрос относительно SARS-CoV-2 заключается в том, ведет ли он себя или будет вести себя как сезонный вирус, такой как грипп, или будет ли он одинаково передаваться в любое время года. Первое теоретическое моделирование показало, что климат не был движущей силой передачи COVID-19, учитывая большое количество восприимчивых людей без иммунитета к вирусу. Однако некоторые наблюдения предполагают, что первоначальное распространение COVID-19 в Китае произошло на широте от 30 до 50 градусов северной широты, с низким уровнем влажности и низких температур (от 5 до 11 градусов C).

«Вопрос о том, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием, становится все более центральным, что имеет значение для определения эффективных мер вмешательства», - объясняет Ксавьер Родо, директор программы «Климат и здоровье» в ISGlobal и координатор исследования. Чтобы ответить на этот вопрос, Родо и его команда сначала проанализировали связь температуры и влажности на начальной стадии распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на пяти континентах, прежде чем были внесены изменения в поведение людей и политику общественного здравоохранения. Результаты показывают отрицательную взаимосвязь между скоростью передачи (R0) и температурой и влажностью в глобальном масштабе: более высокие скорости передачи были связаны с более низкими температурами и влажностью.

Затем команда проанализировала, как эта связь между климатом и болезнями развивалась с течением времени и была ли она последовательной в разных географических масштабах. Для этого они использовали статистический метод, который был специально разработан для выявления схожих паттернов вариации (т. е. инструмент распознавания паттернов) в разные периоды времени. Опять же, они обнаружили сильную отрицательную связь для коротких временных окон между болезнью (количество случаев) и климатом (температура и влажность), с последовательными моделями во время первой, второй и третьей волн пандемии в разных пространственных масштабах: во всем мире, странах, вплоть до отдельных регионов в сильно пострадавших странах (Ломбардия, Тюрингия и Каталония) и даже до городского уровня (Барселона).

Первые волны эпидемии ослабевали по мере повышения температуры и влажности, а вторая волна усиливалась по мере снижения температуры и влажности. Однако в летнее время эта закономерность нарушилась на всех континентах. «Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха», - объясняет Алехандро Фонтал, исследователь ISGlobal и первый автор исследования.

При адаптации модели для анализа временных корреляций на всех уровнях в странах Южного полушария, куда вирус прибыл позже, наблюдалась такая же отрицательная корреляция. Климатические эффекты были наиболее очевидны при температурах от 12 до 18 градусов C и влажности от 4 до 12 г / м 3, хотя авторы предупреждают, что эти диапазоны все еще являются ориентировочными, учитывая имеющиеся короткие записи.

Наконец, используя эпидемиологическую модель, исследовательская группа показала, что включение температуры в скорость передачи лучше работает для прогнозирования подъема и спада различных волн, особенно первой и третьей в Европе. «В целом, наши данные подтверждают мнение COVID-19 в качестве истинной сезонной низкой температуры инфекции, подобно гриппу и более доброкачественных циркулирующих коронавирусы,» говорит Rodo.

Эта сезонность может внести важный вклад в передачу SARS-CoV-2, поскольку было показано, что условия низкой влажности уменьшают размер аэрозолей и тем самым увеличивают передачу сезонных вирусов, таких как грипп, воздушным путем . «Эта связь требует акцента на« гигиене воздуха »за счет улучшенной вентиляции помещений, поскольку аэрозоли могут оставаться во взвешенном состоянии в течение более длительного времени», - говорит Родо, и подчеркивает необходимость включения метеорологических параметров в оценку и планирование мер контроля.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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