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Объявлен список стран, из которых можно будет попасть в Таиланд без ограничений

4:25:5510/22/2021
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Российским туристам нужно будет сдать два ПЦР-теста.

Россия не вошла в список стран, граждане которых смогут попасть в Таиланд без карантина. Фото: Pixabay.com

МИД Таиланда объявил 46 стран и населенных пунктов, из которых можно будет попасть в страну без ограничительных мер, но с вакцинацией. Россия не попала в список таких стран.

Вакцинированных граждан Австралии, Канады, Китая, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Португалии, Катара, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Кореи, Испании, Швеции, Швейцарии, ОАЭ, Великобритании, США и Гонконга теперь не коснется карантин на территории Таиланда.

А россияне, находящиеся в Таиланд, смогут посещать вышеперечисленные страны и возвращаться обратно без карантинных мер. Также привитые Российские граждане могут находиться на Пхукете и Самуи без привлечения к самоизоляции, при условии обязательного нахождения на этих территориях в течение недели в специальном отеле. Также туристы сдают два ПЦР-теста: в первый и последний день указанной недели.

Еще одним обязательным условием является наличие медицинской страховки с покрытием на сумму 50 долларов и отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до его проверки.

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