Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вакцина не защитит вас от коронавируса «Дельта», но надежно оберегает от смерти: новое исследование

5:22:4610/22/2021,от Университета Эдинбурга
0

«Дельта» сейчас является доминирующим штаммом во многих местах по всему миру и представляет более высокий риск госпитализации, чем предыдущие варианты.

Исследования показывают, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна на 90 процентов. Фото: Pexels
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Почему болит место вакцины: и что делать с большим уплотнением после вакцинации в месте укола – чем мазать и лечить?

Почему болит место вакцины: и что делать с большим уплотнением после вакцинации в месте укола – чем мазать и лечить?Вакцинация повышают уровень антител в дыхательных путях после перенесенного коронавирусаЕщё 621 новости

Согласно первым страновым данным о смертности, вакцинация более чем на 90 процентов предотвращает смерть от Дельта-варианта COVID-19.

Исследования показывают, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна на 90 процентов, а вакцина Oxford-AstraZeneca на 91 процент эффективна в предотвращении смертей среди людей, которые прошли двойную вакцинацию, но у которых в сообществе был положительный результат теста на коронавирус.

Исследование, в котором используются данные шотландской платформы эпиднадзора за COVID-19 EAVE II, является первым, показывающим по всей стране, насколько эффективны вакцины в предотвращении смерти от варианта Дельта, который в настоящее время является доминирующей формой COVID-19 в Великобритания и многие другие страны, пишет Medical Xpress.

Исследователи проанализировали данные 5,4 миллиона человек в Шотландии в период с 1 апреля по 27 сентября 2021 года.

В течение этого периода 115000 человек дали положительный результат на COVID-19 с помощью теста ПЦР, проведенного в сообществе, а не в больнице, и был зарегистрирован 201 смерть из-за вируса.

Вакцина Moderna также доступна в Шотландии, и смертей среди тех, кто был дважды вакцинирован ею, не зарегистрировано. Следовательно, по словам исследователей, невозможно оценить его эффективность в предотвращении смерти.

Исследователи определили смерть от COVID-19 как любого человека, который умер в течение 28 дней после положительного результата ПЦР-теста или как причина смерти COVID-19 была записана в свидетельстве о смерти.

Исследовательская группа из университетов Эдинбурга и Стратклайда и отдела общественного здравоохранения Шотландии проанализировала набор данных в рамках проекта EAVE II, который использует анонимные связанные данные пациентов для отслеживания пандемии и развертывания вакцины в режиме реального времени.

Результаты опубликованы в виде письма в Медицинском журнале Новой Англии.

Исследователи говорят, что для повышения уверенности в этих ранних результатах исследование необходимо повторить в других странах и условиях и с более длительным периодом наблюдения после полной вакцинации.

Команда говорит, что из-за наблюдательного характера исследования данные об эффективности вакцины следует интерпретировать с осторожностью, и невозможно провести прямое сравнение между обеими вакцинами.

Профессор Азиз Шейх, директор Института Ашера Эдинбургского университета и руководитель исследования EAVE II, сказал: «Поскольку вариант Delta сейчас является доминирующим штаммом во многих местах по всему миру и представляет более высокий риск госпитализации, чем предыдущие варианты, наблюдаемые в Великобритании, это обнадеживает то, что вакцинация обеспечивает такую ​​высокую защиту от смерти вскоре после второй дозы».

«Если вы все еще не приняли ваше предложение о вакцинации, я бы посоветовал вам сделать это, исходя из очевидных преимуществ, которые она предлагает».

Профессор Крис Робертсон из Университета Стратклайда и общественного здравоохранения Шотландии сказал: «Это исследование показывает ценность проведения анализа стандартных медицинских данных, доступных в режиме, близком к реальному времени.

«Наши результаты обнадеживают, показывая, что вакцина остается эффективной мерой защиты как нас самих, так и других от смерти от наиболее распространенного варианта COVID-19. Очень важно подтвердить эти ранние результаты в других условиях и с более длительным периодом наблюдения до учебы ".

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите, что вакцина предотвратит смертельный исход при заражении?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске жители ул. Ключевой снова пожаловались депутату Владимиру Голубеву на огромную свалку в микрорайоне Белокаменном. Мертвую гигантскую собаку увезли
5:24:47 10/22/2021
В Бердске жители ул. Ключевой снова пожаловались депутату Владимиру Голубеву на огромную свалку в микрорайоне Белокаменном. Мертвую гигантскую собаку увезли
Вакцина не защитит вас от коронавируса «Дельта», но надежно оберегает от смерти: новое исследование
5:22:46 10/22/2021
Вакцина не защитит вас от коронавируса «Дельта», но надежно оберегает от смерти: новое исследование
В Новосибирске у выпавшей из окна пары остался ребенок
5:16:36 10/22/2021
В Новосибирске у выпавшей из окна пары остался ребенок
Подробный гороскоп на ноябрь 2021 года для каждого знака зодиака: что будет с нами в двухлетнюю годовщину коронавируса
5:16:26 10/22/2021
Подробный гороскоп на ноябрь 2021 года для каждого знака зодиака: что будет с нами в двухлетнюю годовщину коронавируса
БердскМинздрав рассекретил данные о детской смертности от коронавируса: Два малыша до года умерли в 2021 году в Новосибирской области
5:11:09 10/22/2021
Минздрав рассекретил данные о детской смертности от коронавируса: Два малыша до года умерли в 2021 году в Новосибирской области
Всё об осеннем локдауне в России: Даты нерабочих дней и каникул, поддержка государства, продлят ли самоизоляцию после 8 ноября
5:10:33 10/22/2021
Всё об осеннем локдауне в России: Даты нерабочих дней и каникул, поддержка государства, продлят ли самоизоляцию после 8 ноября
В Новосибирск и Бердск идут затяжные дожди и ветер
5:05:48 10/22/2021
В Новосибирск и Бердск идут затяжные дожди и ветер
Как назвать девочку? Эти имена принесут обладательнице ярчайшую судьбу и великую роль в жизни России
5:00:23 10/22/2021
Как назвать девочку? Эти имена принесут обладательнице ярчайшую судьбу и великую роль в жизни России
Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли из-за доработки
4:58:14 10/22/2021
Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли из-за доработки
Подстреленный Алеком Болдуином режиссер фильма находится в реанимации
4:42:29 10/22/2021
Подстреленный Алеком Болдуином режиссер фильма находится в реанимации