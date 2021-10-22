Вакцина не защитит вас от коронавируса «Дельта», но надежно оберегает от смерти: новое исследование

Согласно первым страновым данным о смертности, вакцинация более чем на 90 процентов предотвращает смерть от Дельта-варианта COVID-19.
Исследования показывают, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна на 90 процентов, а вакцина Oxford-AstraZeneca на 91 процент эффективна в предотвращении смертей среди людей, которые прошли двойную вакцинацию, но у которых в сообществе был положительный результат теста на коронавирус.
Исследование, в котором используются данные шотландской платформы эпиднадзора за COVID-19 EAVE II, является первым, показывающим по всей стране, насколько эффективны вакцины в предотвращении смерти от варианта Дельта, который в настоящее время является доминирующей формой COVID-19 в Великобритания и многие другие страны, пишет Medical Xpress.
Исследователи проанализировали данные 5,4 миллиона человек в Шотландии в период с 1 апреля по 27 сентября 2021 года.
В течение этого периода 115000 человек дали положительный результат на COVID-19 с помощью теста ПЦР, проведенного в сообществе, а не в больнице, и был зарегистрирован 201 смерть из-за вируса.
Вакцина Moderna также доступна в Шотландии, и смертей среди тех, кто был дважды вакцинирован ею, не зарегистрировано. Следовательно, по словам исследователей, невозможно оценить его эффективность в предотвращении смерти.
Исследователи определили смерть от COVID-19 как любого человека, который умер в течение 28 дней после положительного результата ПЦР-теста или как причина смерти COVID-19 была записана в свидетельстве о смерти.
Исследовательская группа из университетов Эдинбурга и Стратклайда и отдела общественного здравоохранения Шотландии проанализировала набор данных в рамках проекта EAVE II, который использует анонимные связанные данные пациентов для отслеживания пандемии и развертывания вакцины в режиме реального времени.
Результаты опубликованы в виде письма в Медицинском журнале Новой Англии.
Исследователи говорят, что для повышения уверенности в этих ранних результатах исследование необходимо повторить в других странах и условиях и с более длительным периодом наблюдения после полной вакцинации.
Команда говорит, что из-за наблюдательного характера исследования данные об эффективности вакцины следует интерпретировать с осторожностью, и невозможно провести прямое сравнение между обеими вакцинами.
Профессор Азиз Шейх, директор Института Ашера Эдинбургского университета и руководитель исследования EAVE II, сказал: «Поскольку вариант Delta сейчас является доминирующим штаммом во многих местах по всему миру и представляет более высокий риск госпитализации, чем предыдущие варианты, наблюдаемые в Великобритании, это обнадеживает то, что вакцинация обеспечивает такую высокую защиту от смерти вскоре после второй дозы».
«Если вы все еще не приняли ваше предложение о вакцинации, я бы посоветовал вам сделать это, исходя из очевидных преимуществ, которые она предлагает».
Профессор Крис Робертсон из Университета Стратклайда и общественного здравоохранения Шотландии сказал: «Это исследование показывает ценность проведения анализа стандартных медицинских данных, доступных в режиме, близком к реальному времени.
«Наши результаты обнадеживают, показывая, что вакцина остается эффективной мерой защиты как нас самих, так и других от смерти от наиболее распространенного варианта COVID-19. Очень важно подтвердить эти ранние результаты в других условиях и с более длительным периодом наблюдения до учебы ".