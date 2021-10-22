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В Бердске жители ул. Ключевой снова пожаловались депутату Владимиру Голубеву на огромную свалку в микрорайоне Белокаменном. Мертвую гигантскую собаку увезли

5:24:4710/22/2021,Алина Бурова
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Сейчас на данном месте находится глина вперемешку со строительным мусором.

Глину со строительным мусором, как заявляют бердчане. никто не вывозит. Фото: Предоставлено читателями

На несанкционированную свалку за домом №59 по улице Ключевая, вновь пожаловались бердчане.

Напомним, что о кучах мусора на данном участке они заявляли и в мае 2021 года своему депутату Владимиру Голубеву. Как говорили люди, на месте находились огромные бетонные плиты, доски и даже мертвая собака, похожая на корову. Тогда народный избранник Голубев заявлял, что займется данным вопросом и мусор незамедлительно будет вывезен.

Как рассказала одна их жительниц ул. Ключевой «Курьер.Среда» сегодня, 22 октября, строительный мусор на месте предполагаемой свалки и мертвое животное вывезли, однако глина осталась нетронута. Сейчас глину принимают, как место, куда вновь можно складировать мусор.

- Мне сказали, что глина - это стратегический запас и ее будут использовать для строительства дороги. Я подумала, что это для дороги, которая идет на комбат через «военник». Глина за все лето поросла травой, и буквально три недели назад к ней привезли строительный мусор, - заявила бердчанка.

По словам горожанки, земля, на которой находится находится «мусорка», неподалеку от ее дома. Это не только портит вид города, но и создает опасность для детей.

- Сейчас пойдет снег и все это так и останется. Никто порядок не наводит, - беспокоится бердчанка.

Депутат Владимир Голубев сообщил, что ему известно о размещении глины с мусором за домом №59. По словам Голубева, он уже нашел людей причастных к размещению данных материалов на участке. Как заверили депутата, глина является строительным материалом и у компании, осуществляющей данные действия, есть разрешение на временное складирование земли.

- Мусор, однозначно, уберут. Думаю, что и глину тоже должны увезти в ближайшее время, - сообщил Владимир Голубев 22 октября.

Горожане не хотят свалку у себя под окнами. Фото: Предоставлено читателями

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