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Минздрав Новосибирской области объяснил, как получить лекарства для лечения коронавируса на дому и кому они положены

4:33:5710/22/2021
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При этом в ведомстве не ответили на вопрос о том, сколько в Бердске работает специализированных инфекционных бригады скорой медицинской помощи. Но уточнили, что они формируются в зависимости от потребности и текущей эпидемической ситуации на территории.

Коронавирус можно лечить и дома. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Министерство здравоохранения Новосибирской области ответило на запрос «Курьер.Среда» о том, как должны лечить жителей региона и Бердска от коронавируса. Согласно ответа ведомства,
мониторинг эпидемической ситуации на территории Новосибирской области входит в компетенцию Роспотребнадзора.
Ведомство ссылается на временные методические рекомендации Минздрава России под названием «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Лечение осуществляется в соответствии с приказом ведомства от 19 март 2020 года под № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» .

Отмечается, что правила регламентируют работу скорой помощи, в том числе скорой специализированной, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи вав больницах, а также в амбулаторных условиях, то есть на дому.

- Описание клинических проявлений, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, пациентам с ОРВИ, содержатся во Временных методических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - уточняет Минздрав.

При этом в ведомстве не ответили на вопрос о том, сколько в Бердске работает специализированных инфекционных бригады скорой медицинской помощи. Но уточнили, что они формируются в зависимости от потребности и текущей эпидемической ситуации на территории.

Примечательно, что выдачу лекарственных препаратов для пациентов, которые лечатся на дому, осуществляют в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 19.11.2020 №2914 «Об утверждении временного порядка обеспечения граждан, проживающих на территории Новосибирской области, лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях в соответствии с Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

- Лекарственные препараты выдаются пациентам на дому в соответствии со схемами лечения. Решение о необходимости проведения и объеме терапии принимает лечащий врач, индивидуально, с учетом тяжести состояния пациента, сопутствующих заболеваний и имеющихся противопоказаний, - ответили в Минздраве.

При этом Минздрав не раскрывает, какими препаратами бесплатно могут лечиться пациенты с коронавирусом в Бердске.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", на данный момент в Бердске нет рабочего аппарата компьютерной томографии. Предполагается, что один такой аппарат появится в новом центре онкологической помощи, который в данный момент строится на базе поликлиники №2 ЦГБ Бердска в Микрорайоне. Второй, который сегодня демонтирован, возможно, установят в ковидном госпитале. Пока что пациенты с онкологическими заболеваниями направляются на обследование в ЦГБ Искитима.

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