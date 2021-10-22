ПФР назвал новый срок выплаты пенсии в ноябре 2021 года из-за нерабочей недели Путина

21 октября стало известно, что пенсионеры получат свои деньги за ноябрь этого года раньше времени. Причиной тому переносы выходных в конце осени, рассказали в Пенсионном фонде России.
По сообщению ведомства, изменения в график выплат внесли из-за Дня народного единства, который будет праздноваться 4 ноября.
В этот день не работают почтовые отделения по всей стране. Поэтому получить деньги 4 ноября не представится возможности тем, у кого по графику стоит дата выдачи именно на этот день.
Таким образом, пожилые россияне, которые получают пенсии 4 и 5 числа, получат свои деньги 2 или 3 ноября. В эти дни деньги пенсионерам будут доставлять на дом почтальонами, также выплаты можно будет забрать привычным способом, а именно в отделении «Почты России».
Напомним, обычно выплаты через почтовые отделения производится с 3-го по 20-е число. Из-за предстоящего праздничного дня график работы ОПС скорректирован.