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ПФР назвал новый срок выплаты пенсии в ноябре 2021 года из-за нерабочей недели Путина

4:05:0110/22/2021
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Денежные средства поступят немного раньше из-за предстоящих праздников.

Пожилые россияне получат свои деньги 2 или 3 ноября. Фото: Pixabay.com

21 октября стало известно, что пенсионеры получат свои деньги за ноябрь этого года раньше времени. Причиной тому переносы выходных в конце осени, рассказали в Пенсионном фонде России.

По сообщению ведомства, изменения в график выплат внесли из-за Дня народного единства, который будет праздноваться 4 ноября.

В этот день не работают почтовые отделения по всей стране. Поэтому получить деньги 4 ноября не представится возможности тем, у кого по графику стоит дата выдачи именно на этот день.

Таким образом, пожилые россияне, которые получают пенсии 4 и 5 числа, получат свои деньги 2 или 3 ноября. В эти дни деньги пенсионерам будут доставлять на дом почтальонами, также выплаты можно будет забрать привычным способом, а именно в отделении «Почты России».

Напомним, обычно выплаты через почтовые отделения производится с 3-го по 20-е число. Из-за предстоящего праздничного дня график работы ОПС скорректирован.

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пенсиявыплатыизменения графика
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