Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли из-за доработки

Студия CD Projekt Red, разрабатывающая Cyberpunk 2077 и Witcher 3 написала в Twitter о том, что дата релиза снова переносится. Они должны появиться для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Cyberpunk 2077 планируется выпустить в первые три месяца следующего года, а Witcher 3 во втором квартале. Разработчики студии рассказали любителям видеоигр о том, что отсрочки связаны с необходимостью доработать тайтлы. Также организация из Польши принесла свои извинения потребителям их производства и заявила, что представители рассказали, что желают максимально улучшить новую версию.
В сентябре сообщалось, что обновленные версий вышеперечисленных игр не будут выпущены в ближайшие сроки, а во второй половине 2020 года одни из них стала доступна, но была раскритикована любителями видеоигр. Проект пришлось дорабатывать.