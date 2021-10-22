Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Подмосковье 6 сотрудников прокуратуры уволены из-за лайков и подписок на организацию Навального

4:35:2310/22/2021
0

Увольнения начались после большой проверки.

Проверяющих интересовала лишь одна запрещенная организация. Фото: Pixabay.com

На днях в прокуратуре Подмосковья прошла масштабную проверка соцсетей всех работников. Проверяющую комиссию искали среди подписок у сотрудников аккаунты запрещенных организаций. Также смотрели и на понравившиеся публикации. Больше всего инспекцию привлекало внимание активное взаимодействие с «враждебным» России организациям, прежде всего с Фондом Борьбы с Коррупцией*.

В результате проверок, уволены шесть сотрудников. По данным СМИ, среди них заместитель Лыткаринского прокурора, сотрудник канцелярии 7-го управления, сотрудник Организационно-контрольного управления и ещё несколько штатных работников.

*Организация признана экстремистской и иноагентом, её деятельность запрещена на территории России

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
увольнениясоцсетипрокуратура
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А за кем вы следите в соцсетях?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Подмосковье 6 сотрудников прокуратуры уволены из-за лайков и подписок на организацию Навального
4:35:23 10/22/2021
В Подмосковье 6 сотрудников прокуратуры уволены из-за лайков и подписок на организацию Навального
БердскМинздрав Новосибирской области объяснил, как получить лекарства для лечения коронавируса на дому и кому они положены
4:33:57 10/22/2021
Минздрав Новосибирской области объяснил, как получить лекарства для лечения коронавируса на дому и кому они положены
Какой будет погода в ноябрьские выходные в Сибири и Москве: в каких регионах России выпадет снег
4:30:46 10/22/2021
Какой будет погода в ноябрьские выходные в Сибири и Москве: в каких регионах России выпадет снег
Объявлен список стран, из которых можно будет попасть в Таиланд без ограничений
4:25:55 10/22/2021
Объявлен список стран, из которых можно будет попасть в Таиланд без ограничений
ПФР назвал новый срок выплаты пенсии в ноябре 2021 года из-за нерабочей недели Путина
4:05:01 10/22/2021
ПФР назвал новый срок выплаты пенсии в ноябре 2021 года из-за нерабочей недели Путина
Когда Дмитриевская родительская суббота в 2021 году? Молитва на день поминовения усопших родных и близких
4:00:33 10/22/2021
Когда Дмитриевская родительская суббота в 2021 году? Молитва на день поминовения усопших родных и близких
Путин заявил, что он против обязательной вакцинации
3:46:39 10/22/2021
Путин заявил, что он против обязательной вакцинации
В Новосибирске ночью полыхал склад на Дуси Ковальчук
3:39:35 10/22/2021
В Новосибирске ночью полыхал склад на Дуси Ковальчук
Действенная молитва об изгнании демонов мученику Евлампия и мученице Евлампии: как сохранить силу духа
3:30:09 10/22/2021
Действенная молитва об изгнании демонов мученику Евлампия и мученице Евлампии: как сохранить силу духа
Почему болит место вакцины: и что делать с большим уплотнением после вакцинации в месте укола – чем мазать и лечить?
3:13:45 10/22/2021
Почему болит место вакцины: и что делать с большим уплотнением после вакцинации в месте укола – чем мазать и лечить?