В Подмосковье 6 сотрудников прокуратуры уволены из-за лайков и подписок на организацию Навального

На днях в прокуратуре Подмосковья прошла масштабную проверка соцсетей всех работников. Проверяющую комиссию искали среди подписок у сотрудников аккаунты запрещенных организаций. Также смотрели и на понравившиеся публикации. Больше всего инспекцию привлекало внимание активное взаимодействие с «враждебным» России организациям, прежде всего с Фондом Борьбы с Коррупцией*.
В результате проверок, уволены шесть сотрудников. По данным СМИ, среди них заместитель Лыткаринского прокурора, сотрудник канцелярии 7-го управления, сотрудник Организационно-контрольного управления и ещё несколько штатных работников.
*Организация признана экстремистской и иноагентом, её деятельность запрещена на территории России