В Новосибирск и Бердск идут затяжные дожди и ветер

В Новосибирске и Бердске ожидаются сильный ветер и продолжительные дожди на грядущие дни. По прогнозам синоптиков, пасмурное небо и показатели на термометрах не выше +6 градусов ожидают жителей города. Сообщается, что осадки продержатся до 26 октября.
Согласно информации сайта gismeteo.ru, вечером 23 октября прольется небольшой дождь, а температура воздуха ожидается +4+6 градусов. Такая же погода будет и в ночное время суток. Также синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 8-10 метров в секунду, с порывами до 16-18 метров. А атмосферное давление будет варьироваться в районе 749 мм ртутного столба.
А вот воскресная погода 24 октября будет пасмурной, но с прояснениями. Ночью, утром и вечером ожидаются кратковременные дожди с температурой воздуха +9-11 градусов днем и +6+8 ночью при юго-западном ветре со скоростью 6-8 метров в секунду, но с порывами: 13-15 метров. Атмосферное давление будет около 748 мм ртутного столба.
Также пасмурная погода ожидает жителей Новосибирска в понедельник 25 октября. Ночью прольет кратковременный дождь, а температура воздуха поднимется до отметки +9-11 градусов днем, но опустится ночью до +3-5. Также будет юго-западный ветер со скоростью 6-8 метров в секунду с порывами до 12-14 метров. Атмосферное давление будет порядка 748 мм ртутного столба.