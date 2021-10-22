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Минздрав рассекретил данные о детской смертности от коронавируса: Два малыша до года умерли в 2021 году в Новосибирской области

5:11:0910/22/2021
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В регионе зарегистрирован 67 861 случай коронавируса, в том числе у 6 255 детей, а это - 9,2% от общей массы зараженных в регионе. Также в октябре этого года отмечается рост числа больных коронавирусом детей. Как отмечают вирусологи, дети стали не только чаще болеть, но и тяжелее переносить вирус.

Малышей не удалось спасти. Фото: Pixabay.com

Министерство здравоохранения Новосибирской области ответило на запрос «Курьер.Среда». Речь касалось случаев заражении коронавирусом, летальных случаев, а также вакцинации против коронавируса детей до 18 лет.

Как отметили в ведомстве, министерство здравоохранения Новосибирской области не ведет статистику заболеваемости COVID-19, сформированную в соответствии с административно-территориальным делением региона.

При этом оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе ежедневно информирует о суточной статистике по зараженным и умершим сибирякам. Так, на утро 21 октября в регионе зарегистрирован 67 861 случай коронавируса, в том числе у 6 255 детей, а это - 9,2% от общей массы зараженных в регионе. Также в октябре этого года отмечается рост числа больных коронавирусом детей. Как отмечают вирусологи, дети стали не только чаще болеть, но и тяжелее переносить вирус.

- В 2020 году в Новосибирской области не зарегистрировано летальных исходов среди несовершеннолетних, основной причиной смерти которых является новая коронавирусная инфекция COVID-19. В 2021 году в Новосибирской области зарегистрировано 2 летальных исхода у детей первого года жизни, основной причиной смерти которых является новая коронавирусная инфекция COVID-19, - сообщили в Минздраве 22 октября 2021 года.

О случаях смерти малышей сообщалось в конце июля. Тогда в детской городской клинической больнице №3 Новосибирска скончался двухмесячный младенец. Об этом сообщила его мама. Последний трагический случай пришелся на октябрь. тогда оперштаб сообщил, что от коронавируса умерла новорожденная девочка.

Стоит отметить, что региональный оперштаб публикует данные об умерших пациентах от коронавируса только после окончательного уточнения причины смерти. Ее устанавливает патолого-анатомическая экспертиза, которая длится от 30 до 45 дней.

Также отмечается, что случаев повторного лабораторного подтверждения заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей в Новосибирской области не зарегистрировано.
В ведомстве ответили и на вопрос о вакцинации детей против коронавируса. Так, в Российской Федерации в настоящее время вакцина для проведения вакцинации детей против новой коронавирусной инфекции не зарегистрирована, вакцинируют только россиян старше 18 лет.

- Принятие решения о начале вакцинации несовершеннолетних против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации не входит в компетенцию министерства здравоохранения Новосибирской области. Испытания вакцин против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, не проводятся, - подчеркнули в ведомстве.

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