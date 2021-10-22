В России предложили наблюдать за геями и лесбиянками в соцсетях

В России детский омбудсмен предложила наложить обязанности на владельцев социальных сетей, раскрывать пропаганду ЛГБТ-сообществ. С таким предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратилась Ирина Волынец.
Заявитель сообщила, что число обращений со стороны родителей, чьи дети являются потребителями контента, значительно выросло. Их беспокоит содержание информации, которая содержится в социальных сетях. Девушка считает, что такой материал нужно прировнять к порнографическим материалам с участием несовершеннолетних.
–Чтобы постоять за права и законные интересы лиц, не достигших 18-летнего возраста, пресечения нанесения вреда здоровью, духовному развитию и сексуальное самоопределение,– заявляет Ирина Волынец.