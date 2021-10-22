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В Новосибирске у выпавшей из окна пары остался ребенок

5:16:3610/22/2021
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Сейчас правоохранители разыскивают ребенка.

Мальчик остался без родителей. Фото: Pixabay.com

Выяснились подробности гибели семейной пары в Новосибирске сегодня, 22 октября. Мужчина и женщина покончили жизнь самоубийством. ЧП произошло в многоэтажке на улице Челюскинцев, напротив цирка.

Как стало известно, семья снимала в доме квартиру, также у них остался сын 9-10 лет, которого не было дома на момент трагедии.

По информации экстренных служб, сообщение о двух трупах они получили в 8:41 утра. Скорее всего, сын ушел в школу до происшествия.

Также добавим, что соседи семьи отзывались о них положительно. Женщина была 1989 года рождения, а мужчина 1978-го. Точных обстоятельств смерти пока не установлено. На месте происшествия работают следователи.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», местные жители заметили тела погибших под окнами многоэтажного дома Челюскинцев 48/1, около магазина «Логос». Стало известно, что тела молодого парня и девушки находились прямо под  окнами дома.

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трагедиясуицидподробности
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