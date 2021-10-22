В Новосибирске у выпавшей из окна пары остался ребенок

Выяснились подробности гибели семейной пары в Новосибирске сегодня, 22 октября. Мужчина и женщина покончили жизнь самоубийством. ЧП произошло в многоэтажке на улице Челюскинцев, напротив цирка.
Как стало известно, семья снимала в доме квартиру, также у них остался сын 9-10 лет, которого не было дома на момент трагедии.
По информации экстренных служб, сообщение о двух трупах они получили в 8:41 утра. Скорее всего, сын ушел в школу до происшествия.
Также добавим, что соседи семьи отзывались о них положительно. Женщина была 1989 года рождения, а мужчина 1978-го. Точных обстоятельств смерти пока не установлено. На месте происшествия работают следователи.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», местные жители заметили тела погибших под окнами многоэтажного дома Челюскинцев 48/1, около магазина «Логос». Стало известно, что тела молодого парня и девушки находились прямо под окнами дома.