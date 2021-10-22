Житель Новосибирска убил соседскую собаку из-за помеченных колес

16 октября жительница Новосибирска пожаловалась на соседа из-за убийства ее собаки. Женщина шла домой с прогулки с той-терьером Леликом и встретила соседа. Он возмущался, что собака пометила колеса его автомобиля и из-за этого ему отказываются менять резину. Женщина ответила, что это сделала явно не ее терьер.
В тот же момент разъяренный сосед бьет ногами собаку и попадает ей по сердцу. Собака умерла сразу же.
Женщина вызвала полицию, а сосед скрылся.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили обращение хозяйки собаки. Участковый начал проверку инцидента.
Также в дело вмешалась жена мужчины, которая рассказала полиции, что собака укусила мужа и поэтому он ее пнул. Однако, хозяйка эту информацию опровергает.