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Житель Новосибирска убил соседскую собаку из-за помеченных колес

5:42:4410/22/2021
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Мужчине отказывали в замене резины из-за помеченных колес.

Полиция ведет расследование по инциденту. Фото: Pixabay.com

16 октября жительница Новосибирска пожаловалась на соседа из-за убийства ее собаки. Женщина шла домой с прогулки с той-терьером Леликом и встретила соседа. Он возмущался, что собака пометила колеса его автомобиля и из-за этого ему отказываются менять резину. Женщина ответила, что это сделала явно не ее терьер.

В тот же момент разъяренный сосед бьет ногами собаку и попадает ей по сердцу. Собака умерла сразу же.

Женщина вызвала полицию, а сосед скрылся.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили обращение хозяйки собаки. Участковый начал проверку инцидента.
Также в дело вмешалась жена мужчины, которая рассказала полиции, что собака укусила мужа и поэтому он ее пнул. Однако, хозяйка эту информацию опровергает.

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трагедияновосибирскубийство собаки
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