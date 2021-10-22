В Новосибирске бывший зэк избивал знакомую прямо на улице

В Новосибирске прохожие обратили внимание на женщину, со следами от ударов на лице. У женщины была рассечена бровь. Все случилось на улице Георгия Колонды в районе полуночи. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь и дождались прибытия полиции, говорится в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск".
Приехав на место происшествия, полиция установила, что женщину избил ранее судимый за убийство мужчина. Он недавно освободился из мест лишения свободы.
Не знаю, как бы закончилась эта история, если бы мы не вмешались, хочется попросить всех проявлять доброту к окружающим. Надеюсь, что с пострадавшей сейчас все в порядке.