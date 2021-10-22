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Нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года: В Бердске и Новосибирске стало известно, как будут работать детские сады - дежурные группы, справка с работы, справка о здоровье

7:05:1110/22/2021
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В прошлом году в дежурные группы в нерабочие дни принимали детей сотрудников предприятий, которые продолжали работу. Кроме этого, в группы брали детей сотрудников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧО, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Во время нерабочей недели в классах начальной школы и детсадах будут работать дежурные группы. Фото: Pixabay.com

Уже который день все говорят про грядущие девятидневные оплачиваемые нерабочие дни в России: с 30 октября по 7 ноября, о которых Путин сообщил на совещании с кабмином. «Курьер.Среда» писал про возможность ухода Новосибирской области на «каникулы» раньше - с 22-23 октября, однако пока этот вопрос - открыт. Вполне возможно, что нерабочие дни в регионе начнутся с 30 октября. Пока что только Москва и МО «уходит» на каникулы с 28 октября, в Краснодарском с 25 октября на все мероприятия будут пускать с QR-кодом.

После вопросов о выплатах и мерах соцподдержки, есть не менее популярный вопрос: куда девать детей, если родители не попадают в категорию «отдыхающих» россиян.

«Курьер.Среда» рассказывал, что во время нерабочей недели в детсадах будут работать дежурные группы.

- Каждый регион должен обеспечить мониторинг потребностей родителей в работе детских садов в этот период и организовать работу, опираясь на данные потребности. Во всех регионах должен быть сформирован список работающих детских садов и обеспечено информирование родителей, - говориться в сообщении.

Министерство просвещения также дало разрешение российским колледжам уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября.

Однако в Новосибирской области  продлевать каникулы школьникам, выпадающих именно на эти даты, не планируют, об этом сообщили в пресс-службе Минобра региона.  Школы региона сами будет решать, когда им приступать к учебе, а ведомство пока не дает рекомендаций по продлению каникул.

Если по школьникам все ясно, то по детсадовцам  Новосибирской области много вопросов: как здесь будет организованы дежурные группы в садах, и, главное - для кого. Как рассказала «Курьер.Среда», 22 октября, глава штаба при министерстве образования Оксана Василенко, пока конкретной информации об организации групп нет.

- Пока ждем регионального документа - решения высшего должностного лица - губернатора - в соответствии с Указом президента, - сообщили в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.

Напомним, в прошлом году в дежурные группы в нерабочие дни принимали детей сотрудников предприятий, которые продолжали работу. Кроме этого, в группы брали детей сотрудников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧО, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. При этом родители были обязаны предоставить справку от работодателя. что в эти дни он будет работать. В беседе с "Курьер.Среда" вице-мэр Бердска по социальной политике и экономразвитию Жанна Шурова рассказал, что с 4 по 7 ноября - официально праздничные дни. Поэтому, вполне вероятно, что тем, кому нужен будет детский сад в нерабочую неделю, нужно предоставить справку о работе с 1 по 3 ноября включительно.

- Вопрос о дежурных группах в детских садах прорабатываем. Пока что никаких документов нам об этом не предоставлено с федерального и регионального уровней. Опыт прошлого года показал, что можно оставить дежурные группы для тех ребятишек, родители которых действительно работают. Нужно остановить процесс заражения, - отметила Жанна Сергеевна.

Пока открыт вопрос о том, нужна ли будет справка о здоровье для ребенка, который отдыхал в нерабочие дни. Предполагается, что справка может потребоваться утром 8 ноября. но где ее взять, если больницы будут закрыты. Как отметила Жанна Шурова, в этом ключе вопрос также будет решен совместно с ЦГБ Бердска.

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