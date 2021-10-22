О чем говорил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 21 октября 2021 года

21 октября прошла пленарная сессия XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Как стало известно, темой этого года стала «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Отметим, четырёхдневная программа форума насчитывает более 15 сессий, участие в которых организовано как в очном, так и в онлайн-формате.
Президент России объяснил, что в ходе таких встреч поднимаются острые, насущные проблемы, ведется всестороннее обсуждение вопросов, которые актуальны для людей во всех странах мира. И в этот раз главная тема форума поставлена прямо.
Также он отметил, что сейчас россияне живут в эпоху грандиозных перемен.
Президент заявил, что люди должны осознавать опасность и быть готовыми ей противодействовать, противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают в эпоху перемен.