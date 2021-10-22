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О чем говорил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 21 октября 2021 года

6:06:2510/22/2021
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На днях прошла пленарная сессия XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

На пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото: Кремлин.Ру

21 октября прошла пленарная сессия XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как стало известно, темой этого года стала «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Отметим, четырёхдневная программа форума насчитывает более 15 сессий, участие в которых организовано как в очном, так и в онлайн-формате.

Президент России объяснил, что в ходе таких встреч поднимаются острые, насущные проблемы, ведется всестороннее обсуждение вопросов, которые актуальны для людей во всех странах мира. И в этот раз главная тема форума поставлена прямо.

Также он отметил, что сейчас россияне живут в эпоху грандиозных перемен.

Президент заявил, что люди должны осознавать опасность и быть готовыми ей противодействовать, противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают в эпоху перемен.

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