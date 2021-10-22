«Вместе до гроба»: МВД рассказало новые подробности гибели влюбленных в Новосибирске. У погибшей остался сын

Сегодня, 22 октября, в Новосибирске произошло страшное ЧП. Жители элитной многоэтажки на улице Челюскинцев рано утром обнаружили под своими окнами жуткую находку – трупы мужчины и женщины. Как стало известно, они проживали вместе в этом доме. Очевидцы сразу же обратились в полицию. На место выехали экстренные службы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 22 октября в районе 8.41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты. На месте работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета.
Как выяснилось позже, пара упала из окна пятого этажа. Причем, сначала выпала женщина, а через несколько секунд мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Соседи сообщают, что семья жила хорошо, была благополучной. Они воспитали сына-четвероклассника. Это был ребенок женщины от первого брака. На момент трагедии его не было дома, полицейские объявили его в розыск. Позже ребенка удалось найти дома у биологического отца. Сейчас следователи выясняют, что толкнуло влюбленную пару на такой страшный шаг.
Отметим, что в Бердске была похожая история. Она произошла в прошлом году 13 августа. Тогда женщина упала с балкона 6 этажа на своего супруга который пытался ее поймать. Погибли оба. У них осталось двое детей.