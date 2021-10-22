Эксперты рассказали, почему в России резко выросло социальное напряжение

В мире обостряется социальное напряжение из-за того, что большинством средств владеет небольшая группа людей. Лидерами среди стран с такой проблеми стали Россия, США и Китай. Одной из основных причин такой проблемы принято считать финансовые проблемы людей на фоне пандемии коронавируса.
Такая проблема была затронута на российско-французской конференции, направленной на социальные проблемы "«Социально-экономическое неравенство и нищета в наши дни: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» .
Профессор социологии Университета Люксембурга, научный сотрудник Центра социологических исследований изменений Парижского института политических исследований Луи Шовель считает, что богатство, которым владеем узкий круг людей только расширяет и увеличивает свой список.
В США владения одного богатого гражданина приравниваются к 180 годам работы за среднестатистическую заработную плату обычного жителя, это в 100 раз больше, чем результат в 1990-е.