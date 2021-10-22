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22.10
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Под Рязанью взорвался пороховой цех. Семь человек погибли

7:09:1310/22/2021
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Еще девять человек пока не могут найти.

Детали взрыва уточняются, работают спасательные службы. Фото: Pixabay.com

22 октября стало известно о страшном ЧП. Под Рязанью произошел крупный взрыв: в Шиловском районе взорвался цех по производству пороха.

В результате, погибли семь человек, еще девять человек пока не могут найти.

Ранее "Курьер.среда" сообщал о том, что в Новосибирске прохожие обратили внимание на женщину, со следами от ударов на лице. У женщины была рассечена бровь. Все случилось на улице Георгия Колонды в районе полуночи. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь и дождались прибытия полиции, говорится в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск".

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ЧПвзрывпорох
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