Под Рязанью взорвался пороховой цех. Семь человек погибли

22 октября стало известно о страшном ЧП. Под Рязанью произошел крупный взрыв: в Шиловском районе взорвался цех по производству пороха.
В результате, погибли семь человек, еще девять человек пока не могут найти.
Ранее "Курьер.среда" сообщал о том, что в Новосибирске прохожие обратили внимание на женщину, со следами от ударов на лице. У женщины была рассечена бровь. Все случилось на улице Георгия Колонды в районе полуночи. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь и дождались прибытия полиции, говорится в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск".