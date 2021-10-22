В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом

В России Роспотребнадзор назвал одной из главных причин высокой смертности от COVID-19 не своевременное обращение за первой медицинской помощью. Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова считает, что поздняя терапия может привести к неэффективности препаратов для лечения.
–Сейчас ситуация не самая спокойная, а скачок по количеству зараженных я связываю с наступлением холодов, нежеланием ставить прививки и тем, что туристы возвращаются на родину,– рассказала Руженцова.
Также замдиректора обратила внимание на то, что особый вклад в рост заболеваемости внесли люди, которые ставили под сомнение эффективность прививок от данного вируса.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом в России объявлена нерабочая неделя. Она начнется 30 октября. Указ о таких каникулах подписал Владимир Путин.