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В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом

8:01:5210/22/2021
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Отсутствие вакцинации - одна из причин высокого уровня смертности, по мнению экспертов.

О причинах высокой смертности. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России Роспотребнадзор назвал одной из главных причин высокой смертности от COVID-19 не своевременное обращение за первой медицинской помощью. Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова считает, что поздняя терапия может привести к неэффективности препаратов для лечения.

–Сейчас ситуация не самая спокойная, а скачок по количеству зараженных я связываю с наступлением холодов, нежеланием ставить прививки и тем, что туристы возвращаются на родину,– рассказала Руженцова.

Также замдиректора обратила внимание на то, что особый вклад в рост заболеваемости внесли люди, которые ставили под сомнение эффективность прививок от данного вируса.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом в России объявлена нерабочая неделя. Она начнется 30 октября. Указ о таких каникулах подписал Владимир Путин.

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роспотребнадзорсмертностькоронавирус
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