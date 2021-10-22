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В Москве запустили сервис по аренде iPhone на месяц

7:34:0410/22/2021
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Договор на пользование можно заключить сроком от одного до 12 месяцев.

Услуга будет популярна среди молодежи. Фото: Pixabay.com

На днях сотовый оператор МТС совместно со стартапом Arenter запустят сервис с арендой смартфонов Apple.

Фанаты яблочной техники смогут заключить договор на аренду сроком от одного до 12 месяцев. Пока его можно оформить только в Москве и Подмосковье.

Всем желающим доступны на сервисе модели iPhone XR, 11, 12 и 13. Но дешевле всего обойдется модель XR, за который в месяц придется отдать 3800 рублей, а вот за абсолютно новый iPhone 13 Pro Max уже попросят от 8900 до 16 490 рублей, в зависимости от срока аренды.

В МТС заявили, что любые мелкие потертости и царапины будут прощаться арендаторам, а вот уже крупные поломки и дефекты будут облагаться санкциями на пользователя.

Компания считает, что услуга станет популярна среди молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства, и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск.

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