В Москве запустили сервис по аренде iPhone на месяц

На днях сотовый оператор МТС совместно со стартапом Arenter запустят сервис с арендой смартфонов Apple.
Фанаты яблочной техники смогут заключить договор на аренду сроком от одного до 12 месяцев. Пока его можно оформить только в Москве и Подмосковье.
Всем желающим доступны на сервисе модели iPhone XR, 11, 12 и 13. Но дешевле всего обойдется модель XR, за который в месяц придется отдать 3800 рублей, а вот за абсолютно новый iPhone 13 Pro Max уже попросят от 8900 до 16 490 рублей, в зависимости от срока аренды.
В МТС заявили, что любые мелкие потертости и царапины будут прощаться арендаторам, а вот уже крупные поломки и дефекты будут облагаться санкциями на пользователя.
Компания считает, что услуга станет популярна среди молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства, и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск.