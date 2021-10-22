Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью выросло до 16 человек

8:10:3910/22/2021
0

Погибла почти вся смена рабочих.

Само же производство находится в банкротстве. Фото: Pixabay.com

Как сообщает "Интерфакс", передавая слова информированного источника, никто из без вести пропавших во время взрыва в пороховом цехе, не выжил. Поэтому число погибших подскочило до 16 человек. МЧС сообщают, что во время разбора завалов на месте пожара, ни одного выжившего не обнаружили.

Ранее в ведомстве рассказали о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, ещё девять человек пропали без вести. Всего в цехе работала смена из 17 человек, один из них был госпитализирован. По итогу, почти вся смена рабочих погибла.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.

Отметим, сам взрыв с жертвами на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик". Сам завод находится в банкротстве и деятельность не ведет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
взрывжертвырязань
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отслеживаете ли вы ситуацию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью выросло до 16 человек
8:10:39 10/22/2021
Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью выросло до 16 человек
В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом
8:01:52 10/22/2021
В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом
Каким будет 2022 года по прогнозам современных пророков и предсказателей: что ждет Россию и мир в новом году
8:00:43 10/22/2021
Каким будет 2022 года по прогнозам современных пророков и предсказателей: что ждет Россию и мир в новом году
При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли девять человек
7:55:09 10/22/2021
При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли девять человек
Эпидемиолог рассказал о точных сроках ревакцинации против коронавируса
7:44:11 10/22/2021
Эпидемиолог рассказал о точных сроках ревакцинации против коронавируса
В Орске экс-прокурор Сергей Хворов опроверг причастность склада со смертельной водкой его супруге и объяснил причину своего увольнения после истории с суррогатом
7:40:28 10/22/2021
В Орске экс-прокурор Сергей Хворов опроверг причастность склада со смертельной водкой его супруге и объяснил причину своего увольнения после истории с суррогатом
В Москве запустили сервис по аренде iPhone на месяц
7:34:04 10/22/2021
В Москве запустили сервис по аренде iPhone на месяц
Эксперты рассказали, почему в России резко выросло социальное напряжение
7:21:00 10/22/2021
Эксперты рассказали, почему в России резко выросло социальное напряжение
БердскВ Бердске странный мужчина в разорванной майке и с деревянным ящиком в руках напугал пассажиров автобуса №1
7:12:28 10/22/2021
В Бердске странный мужчина в разорванной майке и с деревянным ящиком в руках напугал пассажиров автобуса №1
Под Рязанью взорвался пороховой цех. Семь человек погибли
7:09:13 10/22/2021
Под Рязанью взорвался пороховой цех. Семь человек погибли