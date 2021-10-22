Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью выросло до 16 человек

Как сообщает "Интерфакс", передавая слова информированного источника, никто из без вести пропавших во время взрыва в пороховом цехе, не выжил. Поэтому число погибших подскочило до 16 человек. МЧС сообщают, что во время разбора завалов на месте пожара, ни одного выжившего не обнаружили.
Ранее в ведомстве рассказали о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, ещё девять человек пропали без вести. Всего в цехе работала смена из 17 человек, один из них был госпитализирован. По итогу, почти вся смена рабочих погибла.
Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.
Отметим, сам взрыв с жертвами на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик". Сам завод находится в банкротстве и деятельность не ведет.