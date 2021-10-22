В Новосибирске полиция ищет убийцу 24-летней девушки. Фото предполагаемого преступника

21 октября в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире дома в Ленинском районе города Новосибирска тела 24-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Региональное управление следственного комитета возбудило по факту преступления уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
На место происшествия сразу же приехали следователи территориального следственного органа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 21 октября в 15.40 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 24-летней девушки в квартире в Ленинском районе г. Новосибирска. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили входную дверь открытой. Установлено, что девушка проживала одна в съёмной квартире. Из жилища пропал телефон потерпевшей, а также денежные средства. В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с коллегами УМВД России по г. Новосибирску проводится комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого в совершении преступления.
В настоящее время следствие располагает фотографией мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления (см. фото). Всем, кто опознает мужчину, просим обратиться к нам по адресу: город Новосибирск, улица Костычева, дом № 16, либо сообщить по следующему телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96.