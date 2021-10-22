В Москве в многоэтажном доме лифт с десятью людьми сорвался с 5 этажа

22 октября, в Западном районе Москвы, лифт с десятью жильцами многоквартирного дома пролетел больше двух этажей.
Прокуратура Москвы на данный момент проводит проверку после падения лифта с людьми в одном из жилых домов.
По предварительной информации ведомства, сегодня утром в жилом доме на улице Покрышкина с пятого этажа упал лифт, в котором находились шестеро взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения.
Сведений о пострадавших пока не поступало.