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22.10
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В Москве в многоэтажном доме лифт с десятью людьми сорвался с 5 этажа

8:47:2510/22/2021
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Внутри находилось четверо детей.

Судьба застрявших в лифте еще уточняется. Фото: Pixabay.com

22 октября, в Западном районе Москвы, лифт с десятью жильцами многоквартирного дома пролетел больше двух этажей.

Прокуратура Москвы на данный момент проводит проверку после падения лифта с людьми в одном из жилых домов.

По предварительной информации ведомства, сегодня утром в жилом доме на улице Покрышкина с пятого этажа упал лифт, в котором находились шестеро взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

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ЧПлифтсрыв
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