Опубликован полный список погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

На 21 октября стало известно точно, что 16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. Двоих погибших ищут под обломками, один человек (Воеводин, 48 лет) госпитализирован. В здании, где случилась авария, изготовляли промышленные взрывчатые вещества для карьерных работ.
Список людей, работающих на смене:
1. Тулякова Е.С мастер
2. Воеводин А.В аппаратчик приготовления смеси (единственный выживший на данный момент)
3. Папазян М.Г аппаратчик приготовления смеси
4. Петриков В.А аппаратчик приготовления смеси
5. Тебеньков А В аппаратчик приготовления смеси
6. Алпатов Ю.Б. аппаратчик приготовления смеси
7. Камнев О.Ю.аппаратчик приготовления смеси
8. Минков А.Н.аппаратчик приготовления смеси
9. Расходчиков И.В аппаратчик приготовления смеси
10. Шилов А.С. аппаратчик приготовления смеси
11. Аникин В.А. транспортировщик
12. Камалов И.М. транспортировщик
13. Курчаков А.И.транспортировщик
14. Милованов А.В.транспортировщик
15. Соловьев А.А транспортировщик
16. Сычев М.А транспортировщик
17. Белокопытов В.Е слесарь по ремонту автомобилей