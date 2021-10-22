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Оператор Галина Хатчинс, погибшая на съемках от выстрела Алека Болдуина, успела выложить последнее видео

9:48:2210/22/2021
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На видео женщина каталась на лошадях.

Погибшая во время съемок фильма в США успела выложить последнее видео.


Оператор Галина Хатчинс, которая скончалась во время съемок фильма с Алеком Болдуном выложила видео в Instagram за несколько дней до своей смерти. На кадрах девушках катается на лошадях в компании единомышленников.

Напомним, во время съемок вестерна под названием "Ржавчина" Актер Алек Болдуин произвел несколько выстрелов из оружия, которое относилось к реквизитным материалам. В патроннике оказались настоящие пули. В ходе происшествия пострадал еще один человек - режиссер Джоэл Соуса, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также после инцидента стало известно, что Галина Хатчинс родилась на Украине и жила в СССР. Позднее переехала в штаты и даже успела поработать журналистом-расследователем в Европе.

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