Оператор Галина Хатчинс, погибшая на съемках от выстрела Алека Болдуина, успела выложить последнее видео

Оператор Галина Хатчинс, которая скончалась во время съемок фильма с Алеком Болдуном выложила видео в Instagram за несколько дней до своей смерти. На кадрах девушках катается на лошадях в компании единомышленников.
Напомним, во время съемок вестерна под названием "Ржавчина" Актер Алек Болдуин произвел несколько выстрелов из оружия, которое относилось к реквизитным материалам. В патроннике оказались настоящие пули. В ходе происшествия пострадал еще один человек - режиссер Джоэл Соуса, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также после инцидента стало известно, что Галина Хатчинс родилась на Украине и жила в СССР. Позднее переехала в штаты и даже успела поработать журналистом-расследователем в Европе.