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СМИ: Клим Шипенко потерял видеозаписи, сделанные на борту МКС для фильма «Вызов»

9:57:4510/22/2021
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Представители «Роскосмоса» прокомментировали данную ситуацию.

Сообщается, что материала из космоса хватит на 50 минут фильма. Фото: Pixabay.com

Ранее ходили слухи в сети о том, что кадры из космоса, куда летали актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, потеряны. Но представители «Роскосмоса» предоставили истинную информацию на этот счет.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин самолично проверил все видеофайлы. С ними все в порядке. Сейчас специалисты ожидают извлечения флеш-карт с материалами.

Дмитрий Рогозин отметил, что материал из космоса получился бесподобным, никаких проблем нет. По словам эксперта, режиссер и актриса прекрасно справились со своей задачей на все сто процентов. Руководитель государственной корпорации говорит, что Юлия и Клим создают мировую историю на глазах современников. Еще никому не удавалось снимать кино в космосе. Россия в этом шаге опередила всех.

Напомним, фильм “Вызов” рассказывает о космонавте, который застрял на МКС. Ему нужна помощь. Представители космических ведомств России понимают, что его срочно нужно спасать, для этой цели они готовят медсестру. Девушка проходит ускоренный курс подготовки, улетает на станцию и в итоге спасает коллегу.

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космосвызовсъемки фильма
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