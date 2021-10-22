В Бурятии известный боец Илья Гармаев погиб в упавшем с обрыва автомобиле

В Бурятии сотрудники Следственного комитета разбираются в гибели известного борца. Сейчас проводится доследственная проверка гибели двух местных жителей. Тела 67-летнего мужчины и 36-летней женщины были обнаружены в машине в реке Тугнуй, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Умерший мужчина – известный борец Илья Гармаев, после спортивной карьеры он занимался фермерством – разводил верблюдов.
–У покойного были животноводческие стоянки, он совместно с одной из его сотрудниц поехал на машине «Toyota Land Cruiser» искать животных, которые пропали,– заявляют в пресс-службе.
Автомобиль был обнаружен в перевернутом виде в русле реки, а его салон был затоплен. В этой части водоема достаточной высокий берег, отмечают в ведомстве, А на склоне были найдены следы от протектора шин, а коробка передач была в режиме парковки. Следствие полагает, что грунт под колесами иномарки осыпался, в результате чего машина рухнула вниз и приземлилась на крышу. От удара было выбито лобовое стекло из-за чего салон автомобиля наполнился водой.
Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Чтобы выяснить точную причину смерти, планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.