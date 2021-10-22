Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России мошенники научились определять баланс карт через SMS или звонок

10:06:2210/22/2021
0

Чаще всего пользователи карт самостоятельно передают свои данные, сами того не замечая.

Владельцем карт надо быть всегда внимательным при звонке с мошенниками. Фото: Pixabay.com

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал россиянам, как мошенники определяют баланс карты своей жертвы. Самым распространённым способом оказалось выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты.

Кроме того, теперь узнать баланс можно через SMS, оправляемых на номер банка, или звонок оператору.

Как рассказал эксперт, сейчас достаточно назвать данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта или голосовое приветствие», — отметил Арсений Щельцин в беседе с Прайм.

Специалист добавил, что основная доля конфиденциальных банковских данных может быть украдена благодаря лазейкам в новых сервисах. Щельцин добавил, что чаще всего пользователи карт самостоятельно передают свои данные.

Напомним, ранее Станислав Жураковский, аналитик ESET, раскрыл новые схемы злоумышленников, а именно: они стали организовывать «аудиоспектакли», когда пользователям поступают телефонные звонки якобы от сотрудников различных ведомств.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мошенникителефонсмскарты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы осторожный пользователь карт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России мошенники научились определять баланс карт через SMS или звонок
10:06:22 10/22/2021
В России мошенники научились определять баланс карт через SMS или звонок
СМИ: Клим Шипенко потерял видеозаписи, сделанные на борту МКС для фильма «Вызов»
9:57:45 10/22/2021
СМИ: Клим Шипенко потерял видеозаписи, сделанные на борту МКС для фильма «Вызов»
Оператор Галина Хатчинс, погибшая на съемках от выстрела Алека Болдуина, успела выложить последнее видео
9:48:22 10/22/2021
Оператор Галина Хатчинс, погибшая на съемках от выстрела Алека Болдуина, успела выложить последнее видео
Россиянин оказался один в самолете, летевшем рейсом Благовещенск - Якутск
9:31:33 10/22/2021
Россиянин оказался один в самолете, летевшем рейсом Благовещенск - Якутск
Врачи предложили новое эффективное лечение тромбоза во время коронавируса
9:30:44 10/22/2021
Врачи предложили новое эффективное лечение тромбоза во время коронавируса
В Москве впервые с июня зафиксировано более 8 000 случаев заражения коронавирусом
9:25:36 10/22/2021
В Москве впервые с июня зафиксировано более 8 000 случаев заражения коронавирусом
Самолет Москва-Казань подал сигнал тревоги сразу после взлета
9:16:47 10/22/2021
Самолет Москва-Казань подал сигнал тревоги сразу после взлета
Солить капусту в октябре 2021: ближайшие даты 22, 28, 29 и 31 октября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю
9:00:32 10/22/2021
Солить капусту в октябре 2021: ближайшие даты 22, 28, 29 и 31 октября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю
Опубликован полный список погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
8:58:58 10/22/2021
Опубликован полный список погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
В Москве в многоэтажном доме лифт с десятью людьми сорвался с 5 этажа
8:47:25 10/22/2021
В Москве в многоэтажном доме лифт с десятью людьми сорвался с 5 этажа