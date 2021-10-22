В России мошенники научились определять баланс карт через SMS или звонок

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал россиянам, как мошенники определяют баланс карты своей жертвы. Самым распространённым способом оказалось выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты.
Кроме того, теперь узнать баланс можно через SMS, оправляемых на номер банка, или звонок оператору.
Как рассказал эксперт, сейчас достаточно назвать данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта или голосовое приветствие», — отметил Арсений Щельцин в беседе с Прайм.
Специалист добавил, что основная доля конфиденциальных банковских данных может быть украдена благодаря лазейкам в новых сервисах. Щельцин добавил, что чаще всего пользователи карт самостоятельно передают свои данные.
Напомним, ранее Станислав Жураковский, аналитик ESET, раскрыл новые схемы злоумышленников, а именно: они стали организовывать «аудиоспектакли», когда пользователям поступают телефонные звонки якобы от сотрудников различных ведомств.