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В Бердске тело выпавшей 18-летней девушки с 16 этажа дома по ул. Ленина третьи сутки лежит неопознанным в морге. Родные мертвой не нашлись

10:25:2610/22/2021,Алина Бурова
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Девушка и ее спутник не являлись бердчанами и не проживали в доме, где произошла трагедия. Погибшая являлась жительницей Черепановского района.

Девушка выпала поздней ночью с балкона одного из бердских домов. Фото: Читателей

В Бердске продолжается выяснение обстоятельств гибели 18-летней девушки.

Напомним, как сообщалось ранее, гражданка выпала из многоэтажки на ул. Ленина, 23 вечером 19 октября. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Как стало известно сегодня, 22 октября, «Курьер.Среда» от источника, девушка упала с 16 этажа на карниз поздней ночью. В многоэтажку она пришла вместе со своим другом. Девушка и ее спутник не являлись бердчанами, и не проживали в доме, где произошла трагедия. Погибшая являлась жительницей Черепановского района. Перед падением поздней ночью с балкона 16 этажа на карниз, девушка жаловалась другу на жизнь и усталость.

В настоящее время тело умершей до сих пор лежит в морге, как неопознанный. Отметим, что бердский морг сейчас не функционирует, так что тело девушки находится в морге Новосибирска.

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