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В Бердске мэрия вводит обязательную аккредитацию для журналистов и СМИ. Текст документа

10:12:0410/22/2021
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В постановлении даже указано, какой журналист может стать аккредитованным в горадминистрации. К примеру, СМИ должны предоставить в мэрию некоторые документы, а также экземпляры двух последних газет, записи двух последних телесюжетов, ссылки и скриншоты на публикации в интернете. Есть нюанс - публикации должны рассказывать о работе администрации Бердска.

Мэр Бердска Евгений Шестернин решит, кого из СМИ впустить в мэрию. Фото: «Курьер.Среда»
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
Аккредитации журналистов нет в мэрии Бердска, заявил глава Шестернин. Но СМИ туда нельзя

Аккредитации журналистов нет в мэрии Бердска, заявил глава Шестернин. Но СМИ туда нельзяМэр Евгений Шестернин забыл рассказать СМИ об аккредитации журналистов в мэрии БердскаЕщё 21 новости

Мэрия Бердска издала новое постановление №3276 от 20 октября 2021 года об обязательной аккредитации журналистов в горадминистрации. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации сегодня, 22 октября. Постановление достаточно обширное и затрагивает как права, так и обязанности журналистов. Стоит отметить, что постановление изобрела начальник пресс-центра Светлана Кичайкина, а исполняющий обязанности мэра Владимир Захаров уже его подписал. Предполагается, что в законную силу он вступит после опубликования в газете "Бердские новости".

В постановлении даже указано, какой журналист может стать аккредитованным в горадминистрации. К примеру, СМИ должны предоставить в мэрию некоторые документы, а также экземпляры двух последних газет, записи двух последних телесюжетов, ссылки и скриншоты на публикации в интернете. Есть нюанс - публикации должны рассказывать о работе администрации Бердска.

Интересный момент, в аккредитации откажут сразу же, как вступит в законную силу решение суда о распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию администрации города Бердска.

Согласно документы, аккредитованному журналисту будет выдано несколько удостоверений, каждый их которого будет иметь свой функционал. Например, выдаются удостоверения «Электронная пресса», которые предназначены для "обеспечения журналистами технических сотрудников". Речь идет о диктофонах и видеокамерах.

Также в документе указано, что для СМИ есть на выбор два типа аккредитации: постоянная - на один год, а также временная - на одно мероприятие. Решение о том, кого из СМИ допустить до аккредитации примет лично мэр Бердска Евгений Шестернин за 30 дней с момента обращения СМИ с пакетом документов.

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