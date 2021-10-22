Личность владельца завода под Рязанью, при взрыве на котором погибли 16 человек, установлена

В ходе тушения пожара и разбора завалов на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района обнаружены тела 16 погибших.
В Рязанской области 22 октября утром произошел взрыв на территории завода в цехе , где производился порох. Стало известно имя владельца предприятия, которое находилось на грани банкротства.
Завод принадлежит Александру Егоршину. Он зарегистрирован как ООО "Разряд". Основная сфера деятельности – производство взрывчатых веществ. Егоршин имеет 74% акций. Сергей Нистраткин указан как генеральный директор организации.
В настоящее время завод проходил процедуру банкротства, а с 2017 года ООО «Разряд» не стало заключать контракт по обеспечению завода теплоснабжением. Ранее на заводе выявили 18 нарушений правил техники безопасности.
Как ранее сообщали в «Курьер.Среда» 22 октября утром в Рязанской области произошел взрыв и последовавший за ним пожар на заводе «Эластик». Площадь возгорания составила 160 квадратных метра, поиски людей осложнялись рухнувшими конструкциями и едким дымом. В СК возбудили уголовное дело по факту трагедии.