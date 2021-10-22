В Москве произошло массовое отравление паленой водкой

На 22 октября стало известно, что в Москве зафиксировали первый случай смертельного отравления поддельным алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, 11 октября компания из четырех человек отправили в больницу, в НИИ имени Склифосовского и госпиталь имени Юдина. Через два дня один из пострадавших умер. Предварительной причиной смерти медики назвали токсическое действие этанола и метанола.
Напомним, ранее подобные случаи смертельного отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы в Оренбуржье, где 34 человека погибли и более 60 человек пострадали.