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Скандал в семье Распутиной: Ее муж обвиняет в своей госпитализации сына - "тунеядца, наркомана и уголовника"

11:20:1610/22/2021
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По мнению Виктора Захарова, его самочувствие сильно ухудшилось после выступления сына на программе Малахова.

Маша Распутина на программе Андрея Малахова. Фото: Сергей Пощук/VK

В семье Маши Распутиной отношения не самые доброжелательные. Как стало известно, ее муж - предприниматель Виктор Захаров - очень сильно заболел. Его самочувствие ухудшилось после эфира программы на федеральном канале, в которой были выставлены на всеобщее обозрение конфликты с сыном.

Виктор рассказал, что не будь этой передачи, он намного быстрее и легче бы справился с заболеванием. Об этом муж певицы рассказал в интервью «Собеседнику».

- Я заболел коронавирусом еще до того, как вышли программы Малахова. А после них мое состояние усугубилось. КТ показала 80% поражение легких, — пожаловался Захаров.

Как рассказал бизнесмен, именно отношения с сыном ухудшили его состояние.

- Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Стресс сыграл свою роль. Он в свои 40 с лишним лет самостоятельно ни копейки заработать не может. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал, он все разваливал. Со всеми партнерами меня пытался стравить. Последнюю компанию тоже развалил он. Никто его не хочет ни слышать, ни видеть. Даже в студии у Малахова был под кайфом, — сокрушается бизнесмен.

После очередного конфликта отношения Захарова с сыном стали еще хуже — во время госпитализации он позвонил отцу, но не для того, чтобы справиться о здоровье, а с целью выяснить, почему он настраивает сына против родной матери.

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коронавирусмуж певицысильно переболелродной сын
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