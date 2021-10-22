Скандал в семье Распутиной: Ее муж обвиняет в своей госпитализации сына - "тунеядца, наркомана и уголовника"

В семье Маши Распутиной отношения не самые доброжелательные. Как стало известно, ее муж - предприниматель Виктор Захаров - очень сильно заболел. Его самочувствие ухудшилось после эфира программы на федеральном канале, в которой были выставлены на всеобщее обозрение конфликты с сыном.
Виктор рассказал, что не будь этой передачи, он намного быстрее и легче бы справился с заболеванием. Об этом муж певицы рассказал в интервью «Собеседнику».
- Я заболел коронавирусом еще до того, как вышли программы Малахова. А после них мое состояние усугубилось. КТ показала 80% поражение легких, — пожаловался Захаров.
Как рассказал бизнесмен, именно отношения с сыном ухудшили его состояние.
- Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Стресс сыграл свою роль. Он в свои 40 с лишним лет самостоятельно ни копейки заработать не может. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал, он все разваливал. Со всеми партнерами меня пытался стравить. Последнюю компанию тоже развалил он. Никто его не хочет ни слышать, ни видеть. Даже в студии у Малахова был под кайфом, — сокрушается бизнесмен.
После очередного конфликта отношения Захарова с сыном стали еще хуже — во время госпитализации он позвонил отцу, но не для того, чтобы справиться о здоровье, а с целью выяснить, почему он настраивает сына против родной матери.