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В Бердске выдает медотвод от вакцинации против коронавируса специальная врачебная комиссия ЦГБ

11:08:2510/22/2021
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В связи с тем, что с 8 ноября в Новосибирской области вводится система QR-кодов и объявлена обязательная вакцинация для отдельных работников, до этой даты планируется привить более 13 000 бердчан.

В поликлиниках Бердска созданы специальные комиссии по медотводам от вакцинации против коронавируса. Фото: Правительство Новосибирской области

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская издала приказ о создании комиссии по метотводам для отказа от вакцинации против коронавируса. Медотвод - это единственная официальная причина не ставить прививку.

Как напомнили в горбольнице Бердска 22 октября, с 8 ноября в Новосибирской области вводится система QR-кодов. Кроме того, по постановлению Роспотребнадзора объявлена обязательная вакцинация для отдельных работников. Поэтому до 8 ноября планируется привить более 13 000 бердчан. Избежать вакцинации могут только те, кому нельзя ставить прививку по медицинским показаниям. По каждому из них врачебная комиссия принимает решение - ведь это большая ответственность, поскольку пациент, получивший медотвод, может заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

Руководить комиссиями по медотводам назначены заведующие взрослыми поликлиниками. Работать они будут ежедневно в будни с 13.00 до 16.00 и принимать пациентов по живой очереди.

Прием врачебной комиссии по медотводам:

взрослая поликлиника №1, ул. Островского, 53, кабинет 209, заведующий – Крапивников Сергей Валерьевич;

взрослая поликлиника №2, ул. Боровая, 109, кабинет 115, и. о. заведующего – Бовшик Вера Николаевна.

Минздрав отметил, что хронические заболевания не являются поводом для медотвода от вакцинации против ковида. Более того, люди с проблемами со здоровьем должны прививаться в первую очередь. Пациенты, находящиеся на гемодиализе, имеющие сахарный диабет, бронхиальную астму, стоят в приоритете на введение вакцины. Медотвод им дается только в период  обострения заболевания.

По данным Бердской ЦГБ, есть два вида медотводов от вакцинации:

1) Временный - при наличии острого заболевания, в том числе вирусного или респираторного. После окончания заболевания медотвод перестает действовать.

2) Медотвод длительный - документ выдается учреждением здравоохранения при проведении врачебной комиссии.

Комиссия фиксирует необходимость медотвода для пациента и оформляет его в виде документа с подписями и печатями. Ситуаций для медотвода немного.

Об этом подробнее - в ближайшее время.

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поликлиникакоронавирускому нельзя ставить прививкумедотводБердская ЦГБ
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