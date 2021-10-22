В Бердске выдает медотвод от вакцинации против коронавируса специальная врачебная комиссия ЦГБ

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская издала приказ о создании комиссии по метотводам для отказа от вакцинации против коронавируса. Медотвод - это единственная официальная причина не ставить прививку.
Как напомнили в горбольнице Бердска 22 октября, с 8 ноября в Новосибирской области вводится система QR-кодов. Кроме того, по постановлению Роспотребнадзора объявлена обязательная вакцинация для отдельных работников. Поэтому до 8 ноября планируется привить более 13 000 бердчан. Избежать вакцинации могут только те, кому нельзя ставить прививку по медицинским показаниям. По каждому из них врачебная комиссия принимает решение - ведь это большая ответственность, поскольку пациент, получивший медотвод, может заболеть коронавирусом в тяжелой форме.
Руководить комиссиями по медотводам назначены заведующие взрослыми поликлиниками. Работать они будут ежедневно в будни с 13.00 до 16.00 и принимать пациентов по живой очереди.
Прием врачебной комиссии по медотводам:
взрослая поликлиника №1, ул. Островского, 53, кабинет 209, заведующий – Крапивников Сергей Валерьевич;
взрослая поликлиника №2, ул. Боровая, 109, кабинет 115, и. о. заведующего – Бовшик Вера Николаевна.
Минздрав отметил, что хронические заболевания не являются поводом для медотвода от вакцинации против ковида. Более того, люди с проблемами со здоровьем должны прививаться в первую очередь. Пациенты, находящиеся на гемодиализе, имеющие сахарный диабет, бронхиальную астму, стоят в приоритете на введение вакцины. Медотвод им дается только в период обострения заболевания.
По данным Бердской ЦГБ, есть два вида медотводов от вакцинации:
1) Временный - при наличии острого заболевания, в том числе вирусного или респираторного. После окончания заболевания медотвод перестает действовать.
2) Медотвод длительный - документ выдается учреждением здравоохранения при проведении врачебной комиссии.
Комиссия фиксирует необходимость медотвода для пациента и оформляет его в виде документа с подписями и печатями. Ситуаций для медотвода немного.
Об этом подробнее - в ближайшее время.