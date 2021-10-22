Когда ближайшая сильная магнитная буря в конце октября и начале ноября 2021 года

Магнитные бури самым настоящим испытанием для многих жителей Земли. Особенно сильно ухудшается здоровье тех, кто попадает в группу риска. В нее входят метеопаты и люди преклонного возраста. Им стоит быть особо внимательными в этом ответственном вопросе. Но что нужно, чтобы пережить неблагоприятные дни как можно легче? Для начала стоит узнать, когда наступят магнитные бури.
Расписание магнитных бурь на октябрь и ноябрь 2021.
В этом месяце геоудары будут продолжаться до самого ноября. Они пройдут 23, 24, 25, 29 и 30 октября.
В ноябре магнитных бурь прогнозируется значительно меньше: 11, 15 и 18 числах.
Последствия магнитных бурь для организма.
Особенно частым проявлением магнитной бури является головная боль. С ней сталкивались многие жители планеты. Однако далеко не все знают, что существует весомый список и других последствий для человеческого здоровья: тахикардия, слабость, тошнота, повышенное давление, плохой аппетит, нарушение режима сна. Но и это не все. Также существуют наиболее опасные симптомы: обострение хронических заболеваний, инфаркт и инсульт.
Как с этим бороться?
Каждый человек должен знать, как правильно готовиться к магнитным бурям. Для начала необходимо посетить лечащего врача, чтобы проконсультироваться с ним. Медработник может выписать рецепт с необходимыми препаратами. Запастись лекарствами крайне важно, поскольку именно они смогут нейтрализовать назойливые симптомы геоудара.
Также в неблагоприятный период рекомендуется остаться дома и избегать любого проявления физического труда. В идеале нужно отказаться от вредной пищи (жирного, острого, кофеина, таурина и алкоголя). Кроме этого, специалисты советуют как можно больше спать.
Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать о самых благоприятных днях следующего месяца для посещения процедур красоты.